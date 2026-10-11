अँब्युलन्सचा सायरन ऐकूनही रस्ता देत नाहीत? शिक्षेसह मिळतो 'इतक्या' रुपयांचा दंड

Apurva Kulkarni

आपत्कालिन वाहनं

भारतात रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल, किंवा इतर आपत्कालीन वाहनांना जाण्यासाठी रस्ता दिला नाहीतर मोठा दंड आकारला जातो.

NOT GIVING WAY TO AMBULANCE

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गुन्हा

मोटर वाहन कायद्याच्या नियमानुसार रुग्णवाहिकेला रस्तान देण हा एक प्रकारे गुन्हाच मानला जातो.

AMBULANCE SIREN TRAFFIC RULES

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६ महिन्यांचा तुरुंगवास

यासाठी तुम्हाला दंड आणि ६ महिन्यांपर्यंत जेल सुद्धा होऊ शकतं.

AMBULANCE PENALTY IN INDIA

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लायसन्स रद्द

तसंच वाहतूक पोलिस तुमचं ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द सुद्धा करू शकतात. त्यामुळे अँब्युलन्सला रस्ता देणं गरजेचं असतं.

MOTOR VEHICLES ACT SECTION 194E,

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१० हजारांचा दंड

काही प्रकरमांमध्ये १० हजारांपर्यंतचा दंड आकारण्यात आला आहे.

AMBULANCE RIGHT OF WAY,

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सीसीटीव्ही फुटेज

तुम्ही रुग्णवाहिकेला जागा दिली की नाही हे सीसीटीव्ही फुटेज किंवा इतर पुराव्यांच्या आधारे वाहतूक तपासले जाऊ शकते.

EMERGENCY VEHICLE TRAFFIC RULES

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काय करायचं?

त्यामुळे घाबरून न जाता सुरक्षितपणे वेग कमी करा. शक्य असल्यास डावीकडे सरकून मार्ग मोकळा करा.

AMBULANCE ROAD RULES INDIA

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EASY PITHLA RECIPE

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