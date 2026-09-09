अमेरिकेतील घरांसमोर कंपाउंड वॉल का नसते? जाणून घ्या थक्क करणारं कारण

Yashwant Kshirsagar
अमेरिकेत घरासमोर उंच कंपाउंड वॉल न बांधण्याची मुख्य कारणे म्हणजे मोकळ्या फ्रंट यार्डची मजबूत संस्कृती. घर रस्त्यावरून उघडे आणि स्वागतशील दिसावे, हीच अपेक्षित शैली आहे.
American Front Yard Culture
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लोकांना वाटते की घर बाहेरून मोकळे, स्वच्छ आणि आकर्षक दिसावे. उंच भिंत घरातून बाहेरची दृश्ये अडवते आणि घराला बंदिस्त, अलिप्त स्वरूप देते.
American Front Yard Culture
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अनेक शहरे आणि सोसायट्यांमध्ये होमओनर्स असोसिएशन (HOA) किंवा स्थानिक बिल्डिंग कोड्स उंच भिंती किंवा जाड कुंपण बांधण्यास बंदी घालतात किंवा कडक निर्बंध लावतात.
American Front Yard Culture
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या नियमांमुळे संपूर्ण परिसराचे बाह्य स्वरूप एकसारखे राहते. प्रत्येक घर वेगळ्या उंच भिंतीने बंद झाले तर परिसर विस्कळीत आणि अनाकर्षक दिसेल.
American Front Yard Culture
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मोकळ्या फ्रंट यार्डमुळे रस्त्यावरून घराचा पुढचा भाग सहज दिसतो. या दृश्यमानतेमुळे शेजारी आणि राहणाऱ्यांना परिसरातील हालचाली सहज दिसतात, ज्यामुळे सुरक्षा वाढते.
American Front Yard Culture
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प्रायव्हेसी गरज असते, ती सहसा घराच्या मागील बाजूस (Backyard) पूर्ण केली जाते. तिथे कुंपण किंवा भिंत घालून खासगी जागा तयार केली जाते.
American Front Yard Culture
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अमेरिकन उपनगरांमध्ये “ओपन कम्युनिटी” ची संकल्पना आहे. घरे एकमेकांपासून बंद न ठेवता शेजारी-शेजारची दृश्य संपर्क राखला जातो.
American Front Yard Culture
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भारतासारख्या देशांत सुरक्षा आणि गोपनीयतेसाठी उंच कंपाउंड वॉल्स सामान्य आहेत. अमेरिकेत मात्र “खुलेपणा” आणि “वेलकमिंग लुक” याला अधिक महत्त्व दिले जाते.
American Front Yard Culture
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सर्व घरे याच पद्धतीची नसतात. काही ठिकाणी सुरक्षा, पाळीव प्राणी रोखण्यासाठी किंवा जास्त गोपनीयतेसाठी फ्रंट साइडलाही कुंपण किंवा कमी उंचीची भिंत दिसते.
American Front Yard Culture
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