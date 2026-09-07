'लबाड' लांडग्यामध्येही असतात 'हे' १० चांगले गुण, आयुष्यात यशस्वी होण्यास पडतील उपयोगी

Yashwant Kshirsagar

'लबाड' प्रतिमा

लांडग्याची 'लबाड' ही प्रतिमा आजपर्यंत आपल्या मनात बिंबवण्यात आली आहे, पण लांडगा खरंच लबाड असतो का? त्याचे चांगले गुण अंगिकारले तर तुमचेही आयुष्य बदलून जाईल.

Life Lessons From Wolves

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उत्तम गुण

चला तर मग लांडग्याकडून कोणते १० उत्तम गुण शिकल्यास आपल्या आयुष्याला कलाटणी मिळू शकते ते जाणून घेऊया

Life Lessons From Wolves

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निष्ठा आणि संघकार्य

लांडगे त्यांच्या कळपाशी अत्यंत एकनिष्ठ असतात. ते सर्वोत्तम सांघिक खेळाडू आहेत. सहा ते दहाच्या कळपात राहून शिकार करतात.आपले स्थान ओळखा, नियमांचे पालन करा आणि गटाशी एकनिष्ठ राहा.

Life Lessons From Wolves

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खडतर वातावरणात तग

लांडगे जगातील सर्वात प्रतिकूल वातावरणातही तग धरतात आणि भरभराट करतात. उपलब्ध संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून परिस्थिती स्वीकारतात.

Life Lessons From Wolves

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वडीलधाऱ्यांप्रति आदर

कळपातील श्रेणीबद्ध रचनेमुळे तरुण लांडगे वडीलधाऱ्यांबद्दल खूप आदर बाळगतात. त्यांची भूमिका स्पष्ट असते.

Life Lessons From Wolves

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फक्त गरजेपुरतेच घ्या

लांडगे फक्त आवश्यक तेवढेच घेतात. प्रत्येक कृतीमागे ठोस कारण असते. माणूस गरजेपेक्षा जास्त घेतो आणि ग्रह नष्ट करतो. अनावश्यक खरेदी थांबवा.

Life Lessons From Wolves

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एकटे लांडगे

काही लांडगे कळपातून बाहेर काढले जातात, पण ते निरुपयोगी नसतात. ते स्वतःची काळजी घेण्यास सक्षम असतात.‘एकटा लांडगा’ म्हणजे स्वतःहून गोष्टी करायला आवडणारी व्यक्ती. तुम्ही जसे आहात, त्याचा अभिमान बाळगा.

Life Lessons From Wolves

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प्रभावी संवाद

लांडगे ओरडणे, गुरगुरणे, नजर आणि देहबोलीने संपूर्ण कळपाला दिशा देतात. गंध आणि स्पर्शानेही संवाद साधतात. त्यामुळेच ते यशस्वी शिकारी बनतात.

Life Lessons From Wolves

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स्नेह व्यक्त करा

लांडगे एकमेकांना चाटून, कुरवाळून आणि स्पर्शाने प्रेम व्यक्त करतात. व्यस्त जीवनात जोडीदारासोबत वेळ काढा आणि प्रेम दाखवण्यास विसरू नका.

Life Lessons From Wolves

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esakal

संधी मिळेल तेव्हा आंनद घ्या

काही काम नसताना लांडगे खेळतात आणि मजा करतात. मोकळ्या वेळेत आवडते काम करा. स्वतःची काळजी घेणे फायदेशीर आहे.

Life Lessons From Wolves

विश्रांती

लांडगे ऊर्जा वाचवतात जेणेकरून शिकारीच्या वेळी ताकद राहील.पुरेशी विश्रांती घ्या. स्वतःला खूप थकवू नका.

Life Lessons From Wolves

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esakal

तुमचा ठसा उमटवा

लांडगे आपला ठसा सोडतात. माणसांनीही आयुष्यात अर्थपूर्ण छाप सोडावी. तुम्हाला फक्त एक संधी मिळते – आवडते काम करा आणि जगात आपली ओळख निर्माण करा.

Life Lessons From Wolves

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Vastu kitchen Direction

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