Amla Nutritional Benefits : पंतप्रधान मोदींनी आवळ्याला का म्हटले 'सर्वात शक्तिशाली फळ'? जाणून घ्या 5 आश्चर्यकारक फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'च्या १३८ व्या भागात देशाला संबोधित करताना आवळ्याचे एक अत्यंत प्रभावी फळ म्हणून कौतुक केले. व्हिटॅमिन C, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेला आवळा आरोग्यासाठी उपयुक्त मानला जातो.
Amla Nutritional Benefits
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आवळ्यात व्हिटॅमिन C, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स, पॉलीफेनॉल आणि टॅनिन असतात. याशिवाय कॅल्शियम, लोह आणि फॉस्फरससारखी खनिजेही आढळतात.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळ्यातील व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्स रोगप्रतिकारशक्तीला आधार देण्यास मदत करतात. त्यामुळे आहारात आवळ्याचा समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळ्यातील फायबर पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करते. बद्धकोष्ठता आणि अपचनासारख्या समस्यांमध्येही त्याचा आहारातील समावेश उपयोगी ठरू शकतो.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळ्यातील पोषक घटक केस आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. व्हिटॅमिन C त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळ्याचा आहारात समावेश केल्याने रक्तातील साखर आणि कोलेस्ट्रॉलच्या नियंत्रणास मदत होऊ शकते, मात्र मधुमेह असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याला प्राधान्य द्या.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळ्यातील व्हिटॅमिन C शरीराला लोह शोषण्यास मदत करते. त्यामुळे लोहयुक्त पदार्थांसोबत आवळ्याचा समावेश करणे उपयोगी ठरू शकते.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळा कच्चा, रस, चटणी, लोणचे किंवा पावडर अशा विविध प्रकारे खाता येतो. मात्र, साखर किंवा मीठ जास्त असलेले प्रक्रिया केलेले प्रकार मर्यादित प्रमाणात घ्यावेत.
Amla Nutritional Benefits
esakal
आवळा सकाळी किंवा दुपारी खाण्याची पद्धत अनेक ठिकाणी सांगितली जाते. मात्र आवळ्यामुळे सर्दी-खोकला होतो, याचा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. प्रमाणात सेवन करणे आणि वैयक्तिक आरोग्यस्थितीनुसार आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य.
Amla Nutritional Benefits
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Curry Leaves Water Benefits
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