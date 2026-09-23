Curry Leaves Hair Oil Benefits : केस गळती आणि कोंड्यामुळे त्रस्त आहात? आजच ट्राय करा कढीपत्त्याचे तेल बनवण्याची ही सोपी पद्धत

बाळकृष्ण मधाळे

कढीपत्त्याचे तेल केसांसाठी गुणकारी?

सुंदर, दाट आणि रेशमी केसांसाठी योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः पावसाळ्यात केस गळणे, कोरडेपणा आणि कोंडा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. अशावेळी कढीपत्ता आणि खोबरेल तेलापासून तयार केलेले तेल वापरता येते.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

पावसाळ्यात केस का गळतात?

पावसाळ्यात हवेत आर्द्रता वाढल्याने टाळू अधिक तेलकट होऊ शकतो. वारंवार शॅम्पू केल्यामुळे केसांमधील नैसर्गिक ओलावा कमी होऊन केस कोरडे व निर्जीव होऊ शकतात. कोंडा आणि टाळूवरील संसर्गामुळेही केसगळती वाढू शकते.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

| esakal

कढीपत्ता केसांसाठी कसा फायदेशीर?

कढीपत्त्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स, व्हिटॅमिन सी आणि लोह यांसारखे पोषक घटक असतात. त्यामुळे केसांना पोषण मिळण्यास आणि मुळांची निगा राखण्यास मदत होऊ शकते.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

खोबरेल तेलाचे फायदे

खोबरेल तेल केसांमधील प्रथिने टिकवून ठेवण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे केसांचा कोरडेपणा कमी होऊन ते मऊ आणि चमकदार दिसण्यास मदत होते.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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Sakal

लागणारे साहित्य

कढीपत्त्याचे तेल तयार करण्यासाठी फक्त तीन गोष्टी लागतील :

  • एक मूठ कढीपत्ता

  • खोबरेल तेल

  • मेथी दाणे

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

तेल बनवण्याची सुरुवात

कढई मध्यम आचेवर गरम करा. त्यात आवश्यक प्रमाणात खोबरेल तेल घाला. त्यानंतर कढीपत्ता आणि मेथी दाणे तेलात टाका.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

तेल कसे तयार करायचे?

कढीपत्ता आणि मेथी दाणे घातल्यानंतर तेल मंद आचेवर ८ ते १० मिनिटे गरम करा. तेलातील बुडबुडे कमी झाल्यावर गॅस बंद करा आणि तेल पूर्णपणे थंड होऊ द्या.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

तेल केसांना कसे लावायचे?

तेल थंड झाल्यावर गाळून घ्या. त्यानंतर हे तेल टाळूवर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. साधारण आठवड्यातून दोनदा वापरता येते.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

तेल साठवूनही ठेवता येते

हे तेल एकदा तयार करून स्वच्छ, कोरड्या बाटलीत साठवता येते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी तेल बनवण्याची गरज पडत नाही. मात्र, कोणत्याही घरगुती उपायामुळे केसगळती थांबेलच असे नाही; समस्या कायम राहिल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य.

Curry Leaves Hair Oil Benefits

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esakal

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