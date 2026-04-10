Blood Sugar Control : उपाशीपोटी असो वा जेवणानंतर; रक्तातील साखरेला लगाम लावेल 'हे' स्वस्त फळ! जाणून घ्या याचे आश्चर्यकारक फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
आहार आणि जीवनशैलीत योग्य बदल करून, तसेच काही विशिष्ट पदार्थांचा समावेश केल्यास मधुमेहाच्या रुग्णांना रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवणे शक्य होते.
येथे आपण आवळ्याबद्दल बोलत आहोत. आवळा हे अत्यंत गुणकारी फळ असून, जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याचे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास मदत करू शकतो.
इतकेच नव्हे, तर तो उपाशीपोटी असलेल्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासही सहाय्यक ठरतो.
तसेच पचनक्रिया सुधारून बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवून देण्यासही आवळा उपयुक्त आहे.
आयुर्वेदिक तज्ञांच्या मते, आवळा कच्चा खाणे फायदेशीर ठरते. तो सॅलडमध्ये घालूनही सेवन करता येतो.
तसेच सकाळी रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस घेणे आरोग्यासाठी चांगले मानले जाते. दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
याशिवाय, आवळा पाण्यात किंवा मधात मिसळूनही घेता येतो. नियमित सेवन केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच जाणवू शकतात.
ही माहिती सामान्य स्वरूपाची असून, यावर कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
