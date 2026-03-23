Which Dal Contains the Highest Protein? : मासांहारापेक्षाही जास्त ताकद देतील 'या' डाळी; तुमच्या ताटात कोणती आहे डाळ? सर्वाधिक प्रथिने कोणत्या डाळीत?

बाळकृष्ण मधाळे

डाळ प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

भारतीय आहारात डाळ, भात आणि पोळी यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. जवळपास प्रत्येक घरात रोजच्या जेवणात डाळीचा समावेश असतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, डाळ ही प्रथिनांचा (Protein) उत्तम आणि नैसर्गिक स्रोत मानली जाते.

डाळ आरोग्यासाठीही फायदेशीर

विशेष म्हणजे, डाळीला जर देशी तुपाची फोडणी दिली, तर तिची चव तर वाढतेच, पण त्याचबरोबर शरीराला आवश्यक पोषक घटकही अधिक प्रमाणात मिळतात. त्यामुळे डाळ केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरते.

कोणती डाळ देते सर्वाधिक प्रथिने?

पण अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, सर्व डाळींमध्ये नेमकी कोणती डाळ सर्वाधिक प्रथिने देते?

प्रथिनांच्या बाबतीत कोणती डाळ आघाडीवर?

विविध डाळींचा विचार केला असता, पिवळी मूग डाळ ही प्रथिनांच्या बाबतीत आघाडीवर मानली जाते.

पिवळा मूग

१०० ग्रॅम पिवळ्या मूग डाळीत साधारणपणे २४ ग्रॅम प्रथिने आढळतात. याशिवाय, या डाळीत फायबर, लोह (Iron) आणि पोटॅशियम यांसारखे महत्त्वाचे पोषक घटकही मुबलक प्रमाणात असतात.

उडीद, मसूर डाळ प्रथिनांचे स्रोत

पिवळ्या मूग डाळीनंतर उडीद डाळ आणि मसूर डाळ या देखील प्रथिनांचे उत्तम स्रोत आहेत.

उडीद डाळीत किती प्रथिने असतात?

विशेषतः उडीद डाळीत १०० ग्रॅममागे सुमारे २५ ग्रॅम प्रथिने असतात आणि ती लोहानेही समृद्ध असते.

संतुलित आहारासाठी डाळ का महत्त्वाची?

म्हणूनच, संतुलित आहारासाठी विविध डाळींचा समावेश करणे गरजेचे आहे. यामुळे शरीराला आवश्यक प्रथिने आणि इतर पोषक घटक सहज मिळू शकतात.

