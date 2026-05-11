रोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या आवळ्याचा रस; १५ दिवसांत शरीरात दिसतील 'हे' बदल!

Aarti Badade

आरोग्यासाठी वरदान 'अमृतफळ'

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस पिणे हे आरोग्यासाठी एखाद्या नैसर्गिक वरदानापेक्षा कमी नाही.

Amla juice benefits

|

Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये जबरदस्त वाढ

आवळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आजारांपासून संरक्षण करते.

Amla juice benefits

|

Sakal

पचन संस्था होईल अधिक मजबूत

नियमित आवळ्याचा रस प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि कफासारख्या जुनाट समस्यांपासून कायमची सुटका मिळते.

Amla juice benefits

|

Sakal

वजन वेगाने कमी करण्यासाठी उपयुक्त

आवळ्यातील फायबर भूक नियंत्रित ठेवते आणि मेटाबॉलिजम वाढवून वजन कमी करण्यास मोठी मदत करते.

Amla juice benefits

|

Sakal

हृदयाचे आरोग्य आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण

आवळ्यातील पोषक तत्वे रक्तातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवतात आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.

Amla juice benefits

|

Sakal

नितळ आणि तजेलदार त्वचेसाठी

एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफायर म्हणून काम करत आवळा शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढतो, ज्यामुळे त्वचा नैसर्गिकरीत्या चमकते.

Amla juice benefits

|

Sakal

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर

आवळ्याचा रस रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास आणि स्वादुपिंड निरोगी ठेवण्यास अत्यंत गुणकारी ठरतो.

Amla juice benefits

|

Sakal

चाणक्य यांच्या मते, माणसाला जिवंतपणी जाळतात 'या' 6 गोष्टी!

Six painful situations of life Chanakya

|

Sakal

येथे क्लिक करा