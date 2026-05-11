रोज सकाळी रिकाम्या पोटी प्या आवळ्याचा रस; १५ दिवसांत शरीरात दिसतील 'हे' बदल!

Aarti Badade
दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी आवळ्याचा रस पिणे हे आरोग्यासाठी एखाद्या नैसर्गिक वरदानापेक्षा कमी नाही.
Amla juice benefits
Sakal
आवळ्यामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून आजारांपासून संरक्षण करते.
नियमित आवळ्याचा रस प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि कफासारख्या जुनाट समस्यांपासून कायमची सुटका मिळते.
आवळ्यातील फायबर भूक नियंत्रित ठेवते आणि मेटाबॉलिजम वाढवून वजन कमी करण्यास मोठी मदत करते.
आवळ्यातील पोषक तत्वे रक्तातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवतात आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.
एक नैसर्गिक डिटॉक्सिफायर म्हणून काम करत आवळा शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढतो, ज्यामुळे त्वचा नैसर्गिकरीत्या चमकते.
आवळ्याचा रस रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास आणि स्वादुपिंड निरोगी ठेवण्यास अत्यंत गुणकारी ठरतो.
