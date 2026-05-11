चाणक्य यांच्या मते, माणसाला जिवंतपणी जाळतात 'या' 6 गोष्टी!

Aarti Badade

जीवनातील कटू सत्य

आचार्य चाणक्यांच्या मते, आयुष्यात अशा काही परिस्थिती असतात ज्या माणसाला आगीशिवाय आतून जाळतात.

Six painful situations of life Chanakya

वाईट ठिकाणी किंवा कुसंगतीत राहणे

ज्या ठिकाणी दुष्ट लोकांचा वावर असतो, तिथे राहिल्याने माणसाचे विचार दूषित होऊन संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होते.

अधम किंवा वाईट लोकांची सेवा

दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांच्या हाताखाली काम केल्याने माणसाची प्रतिष्ठा नष्ट होते आणि त्याला सतत मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.

निकृष्ट आणि अपौष्टिक अन्न सेवन

निकृष्ट दर्जाचे अन्न खाल्याने केवळ शरीरच व्याधीग्रस्त होत नाही, तर माणसाचे मनही सतत अशांत आणि अस्थिर राहते.

नेहमी क्रोध व्यक्त करणारी पत्नी

ज्या घरात पत्नी नेहमी रागात असते, त्या पुरुषाची मनःशांती कायमची हरवते आणि त्याचे जीवन तणावपूर्ण बनते.

मूर्ख किंवा व्यसनी पुत्राचे दुःख

मूर्ख मुलाच्या वागण्यामुळे वडिलांना समाजात अपमान सोसावा लागतो आणि ते दुःख त्यांना आतून हळूहळू संपवते.

विधवा कन्येचे दुःखद आयुष्य

विधवा मुलीच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि तिच्या वेदना पाहून वडिलांचे मन आयुष्यभर दुःखाच्या आगीत जळत राहते.

