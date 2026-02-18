आवळा रस की लिंबूपाणी? कोणता ज्यूस व्हिटॅमिन्सचा खरा ‘बादशाह’?

Aarti Badade
विषाणू आणि रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी आपली रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) मजबूत असणे आवश्यक आहे. यासाठी व्हिटॅमिन सी हे सर्वात महत्त्वाचे पोषक तत्व मानले जाते.
आवळा आणि लिंबू हे दोन्ही व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध आहेत. मात्र, शरीराला कशामधून जास्त व्हिटॅमिन सी मिळते, याबद्दल अनेक लोकांमध्ये नेहमीच गोंधळ असतो.
वैज्ञानिक संशोधनानुसार, आवळ्याच्या १०० मिली रसात ६२५ ते ९३० मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते, जे इतर कोणत्याही फळापेक्षा कितीतरी पट जास्त आहे.
एका प्रौढ व्यक्तीच्या दैनंदिन गरजेपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी केवळ १० ते २० मिली आवळा रसातून मिळू शकते.
आयुर्वेदापासून आधुनिक विज्ञानापर्यंत रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी आवळ्यालाच पहिली पसंती दिली जाते.
आरोग्यासाठी चांगले आणि हायड्रेशनसाठी उत्तम आहे. मात्र, व्हिटॅमिन सीच्या बाबतीत ते आवळ्याच्या मागे पडते. १०० मिली रसात केवळ ५३ मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते.
मध्यम आकाराच्या लिंबातून साधारणपणे २५ ते ३० मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी मिळते. आवळ्यासारखी व्हिटॅमिन सी ची पातळी गाठायची असेल, तर एकावेळी अनेक लिंबू वापरावे लागतील.
तुलना केल्यास, आवळ्याचा रस हा व्हिटॅमिन सी च्या बाबतीत स्पष्ट विजेता आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे हे असेल, तर आवळ्याचा रस हा लिंबू पाण्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरतो.
हायड्रेशन आणि पचनासाठी लिंबू पाणी प्या, पण व्हिटॅमिन सी च्या हाय डोससाठी आवळा रस नियमित घ्या. कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी आहारतज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.
