केस मजबूत ठेवण्यासाठी आवळा तेलाचा किती वेळा वापर करावा?

आवळा तेल (Amla Oil) केसांना वरदान आहे. हे व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्याने केस गळती थांबवते आणि त्यांना नैसर्गिक चमक देते.
आवळा तेलातील पोषक घटक केसांची वाढ उत्तेजित करतात आणि त्यांना मुळांपासून मजबूत बनवतात. यामुळे केस निरोगी राहतात.
हे तेल मुळांना मजबूत करून केस गळती कमी करण्यास मदत करते. तेलातील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म कोंडा (Dandruff) होण्यास प्रतिबंध करतात आणि टाळूचा कोरडेपणा कमी करतात.
व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्समुळे अकाली केस पांढरे होण्याची प्रक्रिया (Premature Greying) मंदावते.
आवळा तेल केसांना नैसर्गिक चमक (Natural Shine) देते आणि त्यांना मऊ व निरोगी बनवते. उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात दोन्ही वेळी हे उपयुक्त आहे.
नियमित वापर: बहुतेक केसांसाठी आठवड्यातून २-३ वेळा वापरणे पुरेसे आहे.वापरण्याची पद्धत: तेल लावून हलक्या हाताने मसाज करा आणि काही तास/रात्रभर राहू द्या, मग धुवा.
तेलकट केस (Oily Hair) असलेल्यांनी आवळा तेलाचा वापर जपून करावा. संतुलित आहारासोबत तेलाचा नियमित वापर केल्यास उत्कृष्ट परिणाम मिळतो.
