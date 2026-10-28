केसांच्या वाढीसाठी आवळा, भृंगराज की मेथी; काय आहे सर्वात उत्तम? जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar
केसांची निगा राखण्यासाठी आवळा, भृंगराज आणि मेथीचा वापर वर्षानुवर्षे केला जातो. मात्र, या घटकांमुळे केसांची वाढ होते, याचे ठोस मानवी संशोधन अद्याप मर्यादित आहे.
Amla VS Bhringarj VS Methi for Hair Growth
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आवळ्यातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्स टाळूचे संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. मात्र, केसांची वाढ किंवा DHT नियंत्रणासाठी ठोस मानवी पुरावे नाहीत.
Amla
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भृंगराजावरील प्राण्यांच्या अभ्यासांत केसांच्या वाढीचे संकेत दिसले आहेत; मात्र माणसांमधील ठोस पुरावे मर्यादित आहेत.
Bhringaraj
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मेथीतील गॅलेक्टोमॅननमुळे केस मऊ राहण्यास आणि विंचरताना होणारे तुटणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Methi
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हार्मोन्स, ताणतणाव, पोषणातील कमतरता, घट्ट हेअरस्टाइल आणि टाळूवरील समस्या यांमुळे केस गळू शकतात. प्रत्येक कारणावर एकच घरगुती उपाय प्रभावी ठरेल असे नाही.
Hair fall Reason
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लोह किंवा प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे केस गळू शकतात. योग्य आहार घ्या आणि गरजेनुसार डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पूरक आहार घ्या.
Diet for Hair Growth
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सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ केस गळत असतील किंवा भांग रुंदावत असेल, तर त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. घरगुती उपायांसाठी उपचार लांबणीवर टाकू नका.
Hair Treatment
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Curd for Faster Hair Growth Myths VS Facts
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