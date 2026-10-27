केसांना दही लावल्याने खरंच ते लांबसडक होतात? अनेकांचा आवडता उपाय किती खरा, जाणून घ्या!

Anushka Tapshalkar
केसांना दही लावल्याने त्यांची वाढ वेगाने होते, याला ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. केसांची वाढ प्रामुख्याने आनुवंशिकता, हार्मोन्स, आहार आणि एकूण आरोग्यावर अवलंबून असते.
Hair Growth
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दही लावल्याने केस मऊ, मुलायम आणि हाताळण्यास सोपे होण्यास मदत होऊ शकते. केसांचा कोरडेपणा आणि गुंतागुंत कमी झाल्यास केस तुटण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकते.
soft silky hair
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दह्यामध्ये नैसर्गिक फॅट्स असतात, जे केसांना मऊपणा देण्यास आणि फ्रिझीनेस कमी करण्यास मदत करू शकतात. विशेषतः कोरड्या केसांसाठी दही उपयुक्त ठरू शकते.
Shiny Hair
दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते; मात्र, ते टाळूवरील मृत पेशी, अतिरिक्त तेल आणि उत्पादनांचा थर काढते, याचे पुरेसे वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
Hair Cleaning
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दही लावल्याने कोंडा आणि टाळूची खाज कमी होते, असा दावा केला जातो. मात्र, याला ठोस वैज्ञानिक आधार नाही. कोंड्याचा त्रास सतत होत असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
Dandruff Problem
Sakal
केसांना दही लावायचे असल्यास साधे, न गोड केलेले दही वापरा. १०–१५ मिनिटांनंतर सौम्य शॅम्पूने केस धुवा. खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापर थांबवा.
Curd Hair Mask
Sakal
केसांच्या निरोगी वाढीसाठी प्रथिने, लोह आणि झिंकयुक्त संतुलित आहार घ्या. केसगळती होत असल्यास त्यामागील कारण शोधा.
Diet
Dried Hibiscus Hair Mask for Hair Growth
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