५०० कुटुंबांचं गजबजलेलं गाव झालं ओसाड! आता घनदाट जंगलात राहतं फक्त एक कुटुंब

Shubham Banubakode
अमरावतीच्या मेळघाटातील पिली गावात कधीकाळी 500 कुटुंब राहायची आता इथे फक्त एक घर आहे.
गावाच्या उंच डोंगरावर मंदिर दिसतं, मात्र आत देवाची मूर्ती नाही. बाजूलाच मोठी पाण्याची टाकी आहे, पण त्यात पाण्याचा थेंबही नाही.
घनदाट जंगलात आता फक्त प्राणी अन् किड्यांचा किरकिर आवाज ऐकू येतो. संपूर्ण गाव निर्मनुष्य आहे.
२०२१ मध्ये पिली गावाचं पुनर्वसन करण्यात आलं. शेकडो कुटुंबांनी गाव सोडलं, पण भोगीलाल बैठेकर कुटुंब मात्र अजूनही इथेच राहतं.
भोगीलाल बैठेकर सांगतात, “सरकार दहा लाख रुपये देतं, पण त्या पैशात जमीन, घर आणि शेती मिळत नाही. मग गाव का सोडायचं?
ते म्हणतात, “इथे पाणी, लाकूड सगळं मोफत मिळतं. शहरात पैसे द्यावे लागतात. आम्ही गरीब माणसं तिथे जाऊन काय करणार?”
गावात फक्त एकच कुटुंब असलं तरी जीवन थांबलेलं नाही. भोगीलाल स्वतः मुलांना शेजारच्या गावात शाळेत सोडतात आणि शेतीही सांभाळतात.
गावाचा रस्ता बंद करण्यात आला असला तरी बैठेकर कुटुंब अजूनही आपल्या मातीशी घट्ट जोडलेलं आहे.
