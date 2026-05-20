कॉकरोच जनता पार्टी सुरु करणारा 'मास्टरमाईंड' कोण?

Shubham Banubakode
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांबाबत एक विधान केलं होतं. बेरोजगार तरुण हे झुरळासारखे असतात, असं ते म्हणाले होते.
Cockroach Janta Party Founder Abhijeet Dipke
esakal
या विधानानंतर आता चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. यावर अनेक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर अभिजित दिपके नावाच्या तरुणाने “कॉकरोच जनता पार्टी” नावाने एक उपहासात्मक राजकीय चळवळ सुरू केली आहे.
“उत्साही पण बेरोजगार, आळशी आणि सतत ऑनलाइन असणारे” लोक या पार्टीच सदस्य असतील, अशी विनोदी टिप्पणीही केली.
सोशल मीडियावर याचा चांगलाच प्रतिसाद मिळतो आहे. यावर सध्या चांगलीच चर्चा रंगताना बघायला मिळते आहे.
मुळचा छत्रपती संभाजीनगरचा असलेला अभिजित सध्या बोस्टन विद्यापीठातून पदव्यूत्तर पदवीचं शिक्षण घेतो आहे.
अमेरिकेत जाण्यापूर्वी त्याने पुण्यातून पत्रकारितेचं शिक्षणही घेतलं आहे. २०२० ते २०२२ या काळात त्याने आम आदमी पक्षासाठी काम केलं.
अभिजित दिपके हा लवकरच भारतात परतणार असल्याची माहिती त्याने स्वत दिली आहे.
