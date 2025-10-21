अमृता खानविलकरचे एकममधील खास थीमचे फोटो

अमृता खानविलकर

अभिनत्री अमृता खानविलकर हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

स्वत:चं घर

काही दिवसापूर्वी अमृताने एकम नावाचं स्वत:चं घर खरेदी केलं आहे.

शेअर

या घरातील फोटो व्हिडिओ तिने तिच्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

थीम

अमृताने यंदाची दिवाळी तिच्या नव्या घरात साजरी केली. यावेळी तिने घरातील थीम प्रमाणे कपडे परिधान केले होते.

फोटो

तिचे फोटो चाहत्यांना प्रचंड आवडले आहे. घरातील फोटो पोस्ट करत तिने चाहत्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्यात.

एकम

अमृताने मुंबईमध्ये २२ मजल्यावर घर घेतलय. त्याला एकम असं नाव दिलय.

व्हायरल

सध्या तिचे दिवाळीतील नवीन घरातील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

