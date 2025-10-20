या हिवाळ्यात कोरडी त्वचा नको आहे? मग चेहऱ्यावर ही 5 तेल नक्की लावा!

Aarti Badade
हिवाळा सुरू होताच त्वचेच्या समस्यांची चिंता वाढते; कोरडी त्वचा (Dry Skin) ही एक सामान्य समस्या आहे.
Sakal
कोरडेपणा टाळण्यासाठी आणि त्वचा निर्जीव होण्यापासून वाचवण्यासाठी आताच तयारी सुरू करा.
Sakal
ही तेले त्वचेला आतून ओलावा देतात, ज्यामुळे कोरडेपणाची समस्या भेडसावत नाही. तेले ओलावा टिकवून ठेवतात, हायड्रेट करतात आणि त्वचेला मऊ व चमकदार ठेवतात.
Sakal
थंड वाऱ्यामुळे होणारा त्वचेचा कोरडेपणा कमी करते. रक्ताभिसरण सुधारते आणि बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणाऱ्या गुणधर्मांमुळे संसर्ग रोखते.
Sakal
त्वचेला खोलवर मॉइश्चरायझ करते आणि कोरडेपणा कमी करते. मुक्त रॅडिकल्सपासून संरक्षण करते आणि वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करते. संवेदनशील त्वचेसाठी उत्कृष्ट आहे.
Sakal
व्हिटॅमिन ई समृद्ध असते, जे काळजी वर्तुळे कमी करण्यास आणि चमक वाढविण्यास मदत करते.खडबडीत त्वचेला त्वरित मऊ (Soften) करते.
Sakal
त्वचेतील विषारी पदार्थ (Toxins) काढून टाकण्यास मदत करते.व्हिटॅमिन ए, बी आणि ई ने समृद्ध, हे तेल सूर्यप्रकाश आणि थंड वाऱ्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून त्वचेचे रक्षण करते.
Sakal
कोरड्या त्वचेसाठी सर्वोत्तम पर्याय, कारण ते खोलवर मॉइश्चरायझ करते.याच्या अँटी-एजिंग गुणधर्मांमुळे सुरकुत्या आणि बारीक रेषा कमी होतात.
Sakal
No-Makeup Look This Festive Season
Sakal