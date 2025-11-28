एका भारतीयामुळे भरली ICC ची तिजोरी, १६ हजार पौंडचे दीड कोटी डॉलर कसे झाले?

Sandip Kapde
जगमोहन दालमिया आयसीसीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा तिजोरीत केवळ १६ हजार पौंडच होते.
who is jagmohan dalmiya
esakal
त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आयसीसीची तिजोरी दीड कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
दालमिया यांच्या काळात क्रिकेटचे व्यावसायीकरण वेगाने वाढले.
who is jagmohan dalmiya
esakal
त्यांनी एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवून मोठा निधी उभा केला.
who is jagmohan dalmiya
esakal
आयसीसीच्या सहसदस्य देशांना अधिक सुविधा आणि आर्थिक मदत दिली गेली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
आंतरराष्ट्रीय प्रायोजकांकडून लक्षावधी डॉलर्स मिळवण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
दूरचित्रवाणी हक्कांच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा आयसीसीकडे वळला.
who is jagmohan dalmiya
esakal
विश्वकरंडक आणि मिनी विश्वकरंडक स्पर्धांतूनही आयसीसीची कमाई मोठ्या प्रमाणात वाढली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
सीसीआयचे अध्यक्ष असताना त्यांनी भारतीय क्रिकेटला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलं.11
who is jagmohan dalmiya
esakal
बीसीसीआयमध्ये त्यांनी आणलेला व्यावसायिक मॉडेल नंतर आयसीसीमध्येही यशस्वी ठरला.
who is jagmohan dalmiya
esakal
एका अर्थाने क्रिकेटच्या जागतिकीकरणाची पायाभरणी दालमिया यांनी केली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
मात्र त्यांच्या काही निर्णयांवर वाद झाले आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे त्यांची गच्छंती झाली.
who is jagmohan dalmiya
esakal
RCB च्या ताफ्यात दाखल झाली परी, सौंदर्यापुढे बॉलिवूड अभिनेत्रीही फिक्या...