एका भारतीयामुळे भरली ICC ची तिजोरी, १६ हजार पौंडचे दीड कोटी डॉलर कसे झाले?

Sandip Kapde

आयसीसीचे अध्यक्ष

जगमोहन दालमिया आयसीसीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा तिजोरीत केवळ १६ हजार पौंडच होते.

धोरणात्मक निर्णय

त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे आयसीसीची तिजोरी दीड कोटी डॉलर्सपर्यंत पोहोचली.

क्रिकेटचे व्यावसायीकरण

दालमिया यांच्या काळात क्रिकेटचे व्यावसायीकरण वेगाने वाढले.

एकदिवसीय सामन्यांची संख्या

त्यांनी एकदिवसीय सामन्यांची संख्या वाढवून मोठा निधी उभा केला.

आर्थिक मदत

आयसीसीच्या सहसदस्य देशांना अधिक सुविधा आणि आर्थिक मदत दिली गेली.

मोठी भूमिका

आंतरराष्ट्रीय प्रायोजकांकडून लक्षावधी डॉलर्स मिळवण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली.

प्रचंड पैसा

दूरचित्रवाणी हक्कांच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा आयसीसीकडे वळला.

विश्वकरंडक

विश्वकरंडक आणि मिनी विश्वकरंडक स्पर्धांतूनही आयसीसीची कमाई मोठ्या प्रमाणात वाढली.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

सीसीआयचे अध्यक्ष असताना त्यांनी भारतीय क्रिकेटला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलं.11

व्यावसायिक मॉडेल

बीसीसीआयमध्ये त्यांनी आणलेला व्यावसायिक मॉडेल नंतर आयसीसीमध्येही यशस्वी ठरला.

पायाभरणी

एका अर्थाने क्रिकेटच्या जागतिकीकरणाची पायाभरणी दालमिया यांनी केली.

गच्छंती

मात्र त्यांच्या काही निर्णयांवर वाद झाले आणि आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांमुळे त्यांची गच्छंती झाली.

