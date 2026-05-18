Anaimangalam Copper Plates : डच अधिकारी घेऊन गेले होते भारताचे 'हे' मौल्यवान ताम्रपट; बौद्ध मठाशी जोडलेय खास कनेक्शन!

बाळकृष्ण मधाळे

चोलकालीन ऐतिहासिक ठेवा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यामध्ये नेदरलँडने 11 व्या शतकातील चोलकालीन ऐतिहासिक ‘अनाईमगलम कॉपर प्लेट्स’ अर्थात ताम्रपट भारताला परत केल्या.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

राजा चोल प्रथम यांच्या काळातील

त्या राजा चोल प्रथम यांच्या कार्यकाळात सन 985 ते 1014 या काळातील असल्याचे मानले जाते.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

ताम्रपटांवर काय आहे?

या ताम्रपटांवर नागपट्टीणम येथील ‘चूडामणी बिहार’ बौद्ध मठाला जमीन आणि कर दिल्याचा उल्लेख आहे.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

2 लहान ताम्रपट

या पटांमध्ये 21 मोठ्या आणि 2 लहान ताम्रपट आहेत.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

ताम्रपटांचे वजन किती?

सुमारे 30 किलोग्रॅम एवढे त्यांचे वजन आहे.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

डच अधिकाऱ्यांनी नेलं होतं ताम्रपट

डच अधिकारी 18 व्या शतकात हे ताम्रपट नेदरलँडला घेऊन गेले होते.

History of Anai Mangalam Copper Plates

|

esakal

Bhudargad Fort History In Kolhapur : 800 वर्षांपासून उभा आहे दक्षिण सीमेचा हा 'रक्षक'; शिवरायांनी का दिली होती या किल्ल्याला एवढी पसंती?

Bhudargad Fort History

|

esakal

येथे क्लिक करा...