Anaimangalam Copper Plates : डच अधिकारी घेऊन गेले होते भारताचे 'हे' मौल्यवान ताम्रपट; बौद्ध मठाशी जोडलेय खास कनेक्शन!

बाळकृष्ण मधाळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यामध्ये नेदरलँडने 11 व्या शतकातील चोलकालीन ऐतिहासिक ‘अनाईमगलम कॉपर प्लेट्स’ अर्थात ताम्रपट भारताला परत केल्या.
History of Anai Mangalam Copper Plates
त्या राजा चोल प्रथम यांच्या कार्यकाळात सन 985 ते 1014 या काळातील असल्याचे मानले जाते.
या ताम्रपटांवर नागपट्टीणम येथील ‘चूडामणी बिहार’ बौद्ध मठाला जमीन आणि कर दिल्याचा उल्लेख आहे.
या पटांमध्ये 21 मोठ्या आणि 2 लहान ताम्रपट आहेत.
सुमारे 30 किलोग्रॅम एवढे त्यांचे वजन आहे.
डच अधिकारी 18 व्या शतकात हे ताम्रपट नेदरलँडला घेऊन गेले होते.
