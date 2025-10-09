पाचगणी महाबळेश्वरच्या जवळचं 'हे' ठिकाण का आहे छोट्या सुट्टीसाठी बेस्ट?

Aarti Badade

पाच टेकड्यांनी वेढलेले गिरिस्थान

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ पाचगणी हे पाच सुंदर टेकड्यांनी वेढलेले आहे. इथे वर्षभर आल्हाददायक आणि शांत वातावरण असते.

लहान सुट्टीसाठी 'परफेक्ट' डेस्टिनेशन

मुख्य शहरांपासून (पुणे-१२० किमी, मुंबई-२५० किमी) जवळ असल्याने आणि शुद्ध हवा, शांत दऱ्या व पर्वतरांगांमुळे पाचगणी छोट्या सुट्टीसाठी नेहमीच पसंतीस उतरते.

महाबळेश्वरला

जर तुम्ही महाबळेश्वरला (Mahabaleshwar) भेट देत असाल, तर पाचगणीला एक दिवस नक्की द्या. निसर्ग, साहस किंवा इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी पाचगणी योग्य ठिकाण आहे.

निसर्गाचे अद्भुत दर्शन

पाचगणीत भ्रमंती करताना कास पठार (Kas Pathar) आणि टेबल लँड (Table Land) पर्यंतचा ट्रेक करून निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य अनुभवा.

थरारक साहसी उपक्रम

ज्यांना साहसाची आवड आहे, त्यांच्यासाठी पाचगणीत पॅराग्लाइडिंग (Paragliding) करण्याचा थरार उपलब्ध आहे. आकाशातून दऱ्यांचे विहंगम दृश्य अनुभवा!

इतर खास आकर्षणे

पाचगणी परिसरात तुम्ही व्हायब्रंट मॅप्रो गार्डन, केट पॉईंट, सिडनी पॉईंट आणि आदिवासी देवराई कला ग्राम यांसारख्या ठिकाणांनाही भेट देऊ शकता.

कधी भेट द्यावी आणि कसे पोहोचावे?

जाण्याचा सर्वोत्तम काळ: सप्टेंबर ते एप्रिल (हिवाळा) किंवा जुलै ते सप्टेंबर (पावसाळा). प्रवास: पुणे/मुंबई येथून थेट बस किंवा पुणे रेल्वे स्थानकावरून टॅक्सी उपलब्ध आहे.

