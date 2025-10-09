पाचगणी महाबळेश्वरच्या जवळचं 'हे' ठिकाण का आहे छोट्या सुट्टीसाठी बेस्ट?

Aarti Badade
महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ पाचगणी हे पाच सुंदर टेकड्यांनी वेढलेले आहे. इथे वर्षभर आल्हाददायक आणि शांत वातावरण असते.
Panchgani Tourist Places
Sakal
मुख्य शहरांपासून (पुणे-१२० किमी, मुंबई-२५० किमी) जवळ असल्याने आणि शुद्ध हवा, शांत दऱ्या व पर्वतरांगांमुळे पाचगणी छोट्या सुट्टीसाठी नेहमीच पसंतीस उतरते.
Panchgani Tourist Places
Sakal
जर तुम्ही महाबळेश्वरला (Mahabaleshwar) भेट देत असाल, तर पाचगणीला एक दिवस नक्की द्या. निसर्ग, साहस किंवा इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी पाचगणी योग्य ठिकाण आहे.
Panchgani Tourist Places
Sakal
पाचगणीत भ्रमंती करताना कास पठार (Kas Pathar) आणि टेबल लँड (Table Land) पर्यंतचा ट्रेक करून निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य अनुभवा.
Panchgani Tourist Places
Sakal
ज्यांना साहसाची आवड आहे, त्यांच्यासाठी पाचगणीत पॅराग्लाइडिंग (Paragliding) करण्याचा थरार उपलब्ध आहे. आकाशातून दऱ्यांचे विहंगम दृश्य अनुभवा!
Panchgani Tourist Places
Sakal
पाचगणी परिसरात तुम्ही व्हायब्रंट मॅप्रो गार्डन, केट पॉईंट, सिडनी पॉईंट आणि आदिवासी देवराई कला ग्राम यांसारख्या ठिकाणांनाही भेट देऊ शकता.
Panchgani Tourist Places
Sakal
जाण्याचा सर्वोत्तम काळ: सप्टेंबर ते एप्रिल (हिवाळा) किंवा जुलै ते सप्टेंबर (पावसाळा). प्रवास: पुणे/मुंबई येथून थेट बस किंवा पुणे रेल्वे स्थानकावरून टॅक्सी उपलब्ध आहे.
Panchgani Tourist Places
Sakal
Lavasa City History
Sakal