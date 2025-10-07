स्वप्नातील सिटीचं भुताटकी वास्तव! 'लवासा'ला जाण्यापूर्वी नक्की वाचा...

Aarti Badade
पुण्यापासून ६० किमीवर वसलेले लवासा एकेकाळी इटलीच्या पोर्टोफिनोच्या धर्तीवर बांधलेले, देशातील पहिले खाजगी नियोजित शहर म्हणून ओळखले जात होते.
या शहराची रचना भूमध्यसागरीय आणि भारतीय शैलींचे मिश्रण असलेली होती. शाश्वत विकास आणि आधुनिक सुविधांसह युरोपातील शहरांना टक्कर देण्याची याची महत्त्वाकांक्षा होती.
महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन असूनही, लवासाला भूसंपादन आणि पर्यावरणासंबंधी अनेक वादांचा सामना करावा लागला. यामुळे शहराचे बांधकाम अपूर्ण राहिले आणि प्रकल्पाची गती मंदावली.
आर्थिक अडचणी आणि कायदेशीर आव्हानांमुळे, अनेक अपूर्ण इमारती आणि कमी लोकसंख्या यामुळे काही लोकांनी या शहराला "भूत शहर" (Ghost Town) म्हणायला सुरुवात केली.
वाद असूनही, लवासाचे निसर्गरम्य सौंदर्य आणि सुव्यवस्थित परिसर आजही पर्यटकांना आकर्षित करतात. येथे जलक्रीडा, साहसी खेळ आणि सुंदर रिसॉर्ट्सचा अनुभव मिळतो.
लवासा कॉर्पोरेशनला अलीकडेच डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DPIL) या नवीन गुंतवणूकदाराने विकत घेतले आहे. यामुळे या अपूर्ण प्रकल्पाला पुनरुज्जीवित करण्याची नवी आशा मिळाली आहे.
लवासाची कहाणी ही एक मोठी शिकवण आहे पैसा शहरे बांधू शकतो, पण त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी मानवता, आत्मा आणि जबाबदार शहरीकरण आवश्यक आहे.
