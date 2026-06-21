महाराष्ट्रातच 'मिनी हम्पी' 1000 वर्ष जुन्या या गावात लपलाय 300 शिल्पांचा खजिना

Varsha Balhe

महाराष्ट्रात आहे 'मिनी हम्पी'!

नांदेड जिल्ह्यातील होट्टल गावाला त्याच्या प्राचीन मंदिरांमुळे आणि शिल्पसंपदेमुळे 'मिनी हम्पी' म्हणून ओळखले जाते.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

1000 वर्षांपूर्वीची उपराजधानी

11व्या शतकात या गावाला 'पोटलनगरी' म्हणून ओळखले जात होते. कल्याणीच्या चालुक्य राजांची ही महत्त्वाची उपराजधानी होती.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

तीन राज्यांच्या सीमेवरील गाव

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या सीमेवर वसलेले हे गाव ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

300 हून अधिक शिल्पांचा खजिना

होट्टलमध्ये 300 पेक्षा जास्त जीवनआकारातील शिल्पे आणि 80 हून अधिक कोरीव दृश्ये आजही पाहायला मिळतात.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

हम्पीसारखी अप्रतिम कलाकृती

येथील वास्तुकला आणि दगडी शिल्पांची भव्यता पाहून अनेकजण या गावाची तुलना कर्नाटकातील प्रसिद्ध हम्पीशी करतात.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

चार प्राचीन मंदिरांचे वैभव

सिद्धेश्वर, रेब्बेश्वर, सोमेश्वर आणि परमेश्वर ही चार प्रमुख मंदिरे या गावाच्या ऐतिहासिक ओळखीचा भाग आहेत.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

उद्ध्वस्त मंदिर पुन्हा उभे केले!

पुरातत्त्व विभागाने सिद्धेश्वर मंदिराचा प्रत्येक दगड क्रमांक देऊन पुन्हा मूळ स्वरूपात उभारला. हा भारतातील दुर्मिळ वास्तुशास्त्रीय प्रयोग मानला जातो.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

महाराष्ट्रातील लपलेला ऐतिहासिक खजिना!

1000 वर्षांचा इतिहास, शेकडो शिल्पे आणि भव्य मंदिरे… त्यामुळेच नांदेडमधील होट्टल गावाला आज 'महाराष्ट्राचं मिनी हम्पी' म्हटलं जातं.

A 1000-Year-Old Historical Village Mini Hampi in Maharashtra

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esakal

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