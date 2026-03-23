ग्लोइंग स्किनसाठी जुन्या काळातील 'या' 7 टिप्स आजही ठरतात सुपरहिट!

Anushka Tapshalkar

मध्यपूर्वेतील ब्युटी रिच्युअल्स का लोकप्रिय?

नैसर्गिक घटक, साधे उपाय आणि शेकडो वर्षांची परंपरा – त्यामुळे हे उपाय आजही प्रभावी ठरतात.

Middle Eastern Beauty Tricks Still Work Today

फ्रँकिन्सेन्स स्टीम – त्वचेसाठी ग्लो

उकळत्या पाण्यात फ्रँकिन्सेन्स टाकून घेतलेली वाफ त्वचा स्वच्छ करते आणि पोर्स टाईट करते.

रोझ वॉटर – इंस्टंट ग्लो

गुलाबपाण्याचा फेस मिस्ट म्हणून वापर केल्याने त्वचा ताजीतवानी आणि हायड्रेटेड राहते.

मल्टानी माती + हळद – नैसर्गिक फेसपॅक

मल्टानी माती, हळद, मध आणि गुलाबपाणी यांचा मिश्रण त्वचा उजळवतो आणि क्लेन्सिंग करतो.

दूध आणि गुलाब स्नान – सॉफ्ट स्किन

दूध आणि गुलाब पाकळ्यांनी स्नान केल्याने त्वचा मऊ, मॉइश्चराइज्ड आणि सुगंधी बनते.

हिना आणि हिबिस्कस – मजबूत केस

हिना फक्त रंगासाठी नाही, तर स्काल्प पोषण आणि केस मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी आहे.

शुगर हलावा – नैसर्गिक हेअर रिमूव्हल

साखर, लिंबू आणि पाण्याचा वापर करून तयार केलेला हलावा नैसर्गिक वॅक्ससारखा काम करतो.

खजूर सिरप – लिप केअर

खजूर सिरप आणि साखरेचा स्क्रब ओठांना मऊ, हायड्रेटेड आणि ग्लोइंग ठेवतो.

