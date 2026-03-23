ग्लोइंग स्किनसाठी जुन्या काळातील 'या' 7 टिप्स आजही ठरतात सुपरहिट!

Anushka Tapshalkar
नैसर्गिक घटक, साधे उपाय आणि शेकडो वर्षांची परंपरा – त्यामुळे हे उपाय आजही प्रभावी ठरतात.
Middle Eastern Beauty Tricks Still Work Today
sakal
उकळत्या पाण्यात फ्रँकिन्सेन्स टाकून घेतलेली वाफ त्वचा स्वच्छ करते आणि पोर्स टाईट करते.
गुलाबपाण्याचा फेस मिस्ट म्हणून वापर केल्याने त्वचा ताजीतवानी आणि हायड्रेटेड राहते.
मल्टानी माती, हळद, मध आणि गुलाबपाणी यांचा मिश्रण त्वचा उजळवतो आणि क्लेन्सिंग करतो.
दूध आणि गुलाब पाकळ्यांनी स्नान केल्याने त्वचा मऊ, मॉइश्चराइज्ड आणि सुगंधी बनते.
हिना फक्त रंगासाठी नाही, तर स्काल्प पोषण आणि केस मजबूत करण्यासाठीही उपयोगी आहे.
साखर, लिंबू आणि पाण्याचा वापर करून तयार केलेला हलावा नैसर्गिक वॅक्ससारखा काम करतो.
खजूर सिरप आणि साखरेचा स्क्रब ओठांना मऊ, हायड्रेटेड आणि ग्लोइंग ठेवतो.
