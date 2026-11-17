Aarti Badade
रायगड जिल्ह्यातील महाड परिसर केवळ ऐतिहासिक घटनांसाठीच नव्हे, तर प्राचीन बौद्ध लेण्यांसाठीही ओळखला जातो. येथील डोंगरांमध्ये कोरलेली लेणी प्राचीन स्थापत्यकलेचा आणि बौद्ध संस्कृतीचा वारसा जपतात.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
महाडजवळ मुंबई-गोवा महामार्गाच्या परिसरात गांधारपाले लेणी आहेत. यांना महाड लेणी किंवा पाले लेणी असेही म्हटले जाते. डोंगराच्या कातळात कोरलेला हा लेणीसमूह पर्यटक आणि इतिहासप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतो.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
गांधारपाले येथे साधारण ३० ते ३१ लेण्यांचा समूह असल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये बौद्ध भिक्षूंच्या निवासासाठी विहार आणि उपासनेसाठी चैत्यगृहांचा समावेश आहे.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
महाड परिसरातील कोळ गावाच्या मागील डोंगरावर कोळ लेणी आहेत. आकाराने तुलनेने लहान असलेल्या या बौद्ध लेण्यांमध्ये प्राचीन काळातील दगडी कोरीवकाम पाहायला मिळते.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
महाड तालुक्यातील मोहाप्रे गावातही प्राचीन लेणी आणि शिलालेख आढळतात. या अवशेषांमधून त्या काळातील धार्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक इतिहासाची माहिती मिळण्यास मदत होते.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
महाड परिसरातील या लेण्यांमधून प्राचीन बौद्ध धर्माचा प्रसार, भिक्षूंचे जीवन आणि तत्कालीन स्थापत्यकलेची झलक पाहायला मिळते. त्यामुळे या लेण्यांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्व आहे.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
गांधारपाले, कोळ आणि मोहाप्रे येथील लेणी रायगडच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाची आठवण करून देतात. निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेली ही प्राचीन ठिकाणं पाहण्याची संधी नक्कीच अनुभवण्यासारखी आहे.
Mahad Caves, Raigad
Sakal
Pachad Village The Historic Village
Sakal