रायगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं ऐतिहासिक पाचाड गाव पाहिलंत का?

Aarti Badade

रायगडाच्या पायथ्याशी ऐतिहासिक पाचाड गाव

रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यात वसलेलं पाचाड गाव छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या इतिहासाशी जोडलेलं आहे.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

राजमाता जिजाऊंचं समाधीस्थळ

पाचाडमधील राजमाता जिजाऊंची समाधी हे महत्त्वाचं ऐतिहासिक स्थळ असून येथे त्यांचा अर्धाकृती पुतळाही पाहायला मिळतो.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

जिजाऊंच्या वास्तव्याचा पाचाड कोट

पाचाड कोट हा जिजाऊंच्या निवासस्थानाशी संबंधित भुईकोट किल्ला असून त्याच्या परिसरात आजही जुन्या वास्तूंचे अवशेष दिसतात.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

तटबंदी आणि बुरुजांचे अवशेष

पाचाड कोट परिसरात जुन्या तटबंदीचे भाग, बुरुज, प्रवेशद्वार, विहिरी आणि चौथऱ्यांचे अवशेष पाहायला मिळतात.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

इतिहासाची साक्ष देणारी वास्तुरचना

पाचाडमधील जुन्या बांधकामांमधून त्या काळातील संरक्षण व्यवस्था आणि वास्तुकलेची झलक अनुभवता येते.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

पाचाडमधून दिसतो दुर्गराज रायगड

पाचाड गावातून रायगड किल्ल्याचा भव्य डोंगर नजरेस पडतो, त्यामुळे या परिसराला ऐतिहासिक महत्त्वासोबतच निसर्गसौंदर्याचीही जोड मिळाली आहे.

Pachad Village The Historic Village

| esakal

रायगड भेटीत पाचाडलाही द्या आवर्जून भेट!

रायगड किल्ला पाहण्यासोबतच पाचाडमधील जिजाऊ समाधी आणि पाचाड कोटाचे अवशेष पाहिल्यास स्वराज्याच्या इतिहासाची ओळख अधिक जवळून होते.

Pachad Village The Historic Village

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Sakal

महाबळेश्वरपासून प्रतापगड किल्ला किती अंतरावर आहे?

pratapgad

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Sakal

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