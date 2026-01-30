प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे भारतातील ही १० शहरं

Shubham Banubakode
गंगा नदीच्या काठावर वसलेली वाराणसी ही जगातील सर्वात प्राचीन वस्तींपैकी एक असून, हिंदू धर्म, तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्माचं प्रमुख केंद्र मानली जाते.
Ancient Cities of India Still Existing
esakal
हजारो वर्षांचा इतिहास लाभलेली दिल्ली अनेक साम्राज्यांची राजधानी राहिली असून, आजही भारताच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक ओळखीचं केंद्र आहे.
भगवान रामांची जन्मभूमी असलेली अयोध्या हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र नगरी असून, तिचं धार्मिक महत्त्व प्राचीन काळापासून कायम आहे.
मौर्य आणि गुप्त साम्राज्यांची राजधानी राहिलेलं पाटलिपुत्र प्राचीन भारतातील राजकारण आणि शिक्षणाचं प्रमुख केंद्र होतं.
दोन हजारांहून अधिक वर्षांचा इतिहास असलेलं मदुराई तामिळ संस्कृतीचं हृदय मानलं जातं आणि मीनाक्षी अम्मन मंदिरासाठी प्रसिद्ध आहे.
प्राचीन अवंती राज्याची राजधानी असलेलं उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आणि कुंभमेळ्यासाठी जगभरात ओळखलं जातं.
विजयनगर साम्राज्याची भव्य राजधानी राहिलेलं हंपी आजही आपल्या प्राचीन अवशेषांमधून समृद्ध इतिहासाची साक्ष देतं.
‘हजार मंदिरांचं शहर’ म्हणून ओळखलं जाणारं कांचीपूरम धार्मिक वारसा आणि पारंपरिक रेशीम साड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे.
भगवान ब्रह्मदेवाच्या मंदिरासाठी प्रसिद्ध असलेलं पुष्कर हे राजस्थानमधील प्राचीन आणि पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे.
चोल साम्राज्याची राजधानी राहिलेलं तंजावूर भव्य बृहदीश्वर मंदिर आणि समृद्ध कला-संस्कृतीसाठी ओळखलं जातं.
