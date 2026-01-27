तंबाखूचा शोध कोणी लावला? भारतापर्यंत प्रवास नेमका कसा झाला?

Shubham Banubakode

तंबाखूचा उगम

तंबाखूचे रोप पहिल्यांदा अमेरिकेत १२,३०० वर्षांपूर्वी वापरले गेले. धार्मिक विधी आणि औषधांसाठी त्याचा वापर होत असे.

आदिवासींकडून वापर​

१४९२ मध्ये क्रिस्टोफर कोलंबसला कॅरिबियन बेटांवर आदिवासींनी तंबाखूची पाने भेट म्हणून दिली. त्याने पहिल्यांदा आदिवासींना तंबाखूचा धूर सोडताना बघितलं.

युरोपात तंबाखू पोहोचला

पोर्तुगीजांनी १५२८ दरम्यान तंबाखू युरोपात नेला. तिथे त्याला "पवित्र वनस्पती" म्हटलं गेलं.

निकोटीन नाव कसं पडलं?

१५५९ मध्ये जीन निकोटने तंबाखू फ्रान्समध्ये आणला. त्यामुळे त्याला निकोटीन असं नाव पडले. १६०२ मध्ये जॉन रोल्फने अमेरिकेत तंबाखूची शेती सुरू केली.

भारतात कसा आला तंबाखू?

पोर्तुगीजांनी १६व्या शतकाच्या सुरुवातीला गोव्यात तंबाखू आणला. पूर्वी भारतात स्थानिक प्रकार होतेच, पण तंबाखू चांगलाच लोकप्रिया झाला.

आसाममध्ये औषध म्हणून वापर

भारतात विडी, बिडी, गुटखा स्वरूपात तंबाखूचं सेवन होऊ लागलं. आसाममध्ये औषध म्हणून तंबाखूचा वापर होत असे.

सिगरेट झाली प्रसिद्ध

१८८१ मध्ये जेम्स बोन्साकने सिगारेट बनवण्याचं मशीन बनवले, त्यामुळे उत्पादन वाढले. २०व्या शतकात सिगारेट जगप्रसिद्ध झाली.

तंबाखूबाबत जनजागृती

१९५० नंतर तंबाखूमुळे फुफ्फुसांचा कर्करोगाशी होत असल्याचं निदान झालं. तेव्हापासून तंबाखूच्या वापराबाबत जनजागृती सुरु झाली. ​

