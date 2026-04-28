भारतात पहिलं दारूचं दुकान कधी सुरू झालं? काय होता उद्देश...

Yashwant Kshirsagar
भारतात मद्यपानाची परंपरा हजारो वर्षे जुनी आहे. वेदांमध्ये सोमरस सारख्या पेयांचा उल्लेख आढळतो, जो धार्मिक आणि औषधी कारणांसाठी वापरला जात असे.
History of Liquor In India
esakal
गावांमध्ये महुवा, ताडी आणि हांडिया यांसारखी पेये स्थानिक पातळीवर तयार केली जात. ही पूर्णपणे पारंपरिक आणि घरगुती वापरापुरतीच मर्यादित होती.
प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतात दारू दुकाने नव्हती. लोक स्वतः तयार केलेले पेयच वापरत असत; त्याचा व्यापार नव्हता.
१८व्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव वाढू लागला आणि अनेक आर्थिक बदल घडू लागले.
सुमारे १७६० मध्ये कोलकात्यात दारू विक्रीची संघटित व्यवस्था सुरू झाली. हे भारतातील आधुनिक दारू दुकानांचे मूळ मानले जाते.
सुरुवातीला दारूची दुकाने ब्रिटिश सैनिकांसाठी होती. पण हळूहळू भारतीय लोकही ग्राहक बनले.
ब्रिटिशांनी दारू विक्रीला कर प्रणालीशी जोडले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला आणि समाजावर नियंत्रण ठेवता आले.
कानपूरमध्ये १८०५ मध्ये पहिली डिस्टिलरी सुरू झाली, जिथे रम तयार होऊ लागली, दारू उद्योगासाठी हा मोठा टप्पा मानला जातो.
ब्रिटिशांनी सुरू केलेली परवानाधारक दुकाने हीच आजच्या दारू दुकानांच्या संस्कृतीची पायाभरणी ठरली.
हा इतिहास हेच सांगतो की, आजची "दारू दुकानांची संस्कृती" ही केवळ व्यवसाय नाही, तर ती वसाहतवाद, अर्थकारण आणि सामाजिक बदलांचा परिणाम आहे.
