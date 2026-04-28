भारतात पहिलं दारूचं दुकान कधी सुरू झालं? काय होता उद्देश...

Yashwant Kshirsagar

मद्यसंस्कृती

भारतात मद्यपानाची परंपरा हजारो वर्षे जुनी आहे. वेदांमध्ये सोमरस सारख्या पेयांचा उल्लेख आढळतो, जो धार्मिक आणि औषधी कारणांसाठी वापरला जात असे.

स्थानिक पेयांची परंपरा

गावांमध्ये महुवा, ताडी आणि हांडिया यांसारखी पेये स्थानिक पातळीवर तयार केली जात. ही पूर्णपणे पारंपरिक आणि घरगुती वापरापुरतीच मर्यादित होती.

व्यावसायिक विक्रीचा अभाव

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतात दारू दुकाने नव्हती. लोक स्वतः तयार केलेले पेयच वापरत असत; त्याचा व्यापार नव्हता.

ब्रिटिशांचा भारतात प्रवेश

१८व्या शतकात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा प्रभाव वाढू लागला आणि अनेक आर्थिक बदल घडू लागले.

कोलकात्यात पहिली सुरुवात

सुमारे १७६० मध्ये कोलकात्यात दारू विक्रीची संघटित व्यवस्था सुरू झाली. हे भारतातील आधुनिक दारू दुकानांचे मूळ मानले जाते.

सैनिकांसाठी सुरू पण...

सुरुवातीला दारूची दुकाने ब्रिटिश सैनिकांसाठी होती. पण हळूहळू भारतीय लोकही ग्राहक बनले.

महसुलाचे साधन

ब्रिटिशांनी दारू विक्रीला कर प्रणालीशी जोडले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला आणि समाजावर नियंत्रण ठेवता आले.

कानपूर डिस्टिलरी

कानपूरमध्ये १८०५ मध्ये पहिली डिस्टिलरी सुरू झाली, जिथे रम तयार होऊ लागली, दारू उद्योगासाठी हा मोठा टप्पा मानला जातो.

"शॉप कल्चर" ची सुरुवात

ब्रिटिशांनी सुरू केलेली परवानाधारक दुकाने हीच आजच्या दारू दुकानांच्या संस्कृतीची पायाभरणी ठरली.

इतिहास काय सांगतो?

हा इतिहास हेच सांगतो की, आजची "दारू दुकानांची संस्कृती" ही केवळ व्यवसाय नाही, तर ती वसाहतवाद, अर्थकारण आणि सामाजिक बदलांचा परिणाम आहे.

