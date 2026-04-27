अद्भुत निसर्गानं नटलंय जगातील शेवटचं शहर, इथं गेलं की परत यावसं वाटत नाही

Yashwant Kshirsagar

प्रवासाची आवड

आपल्यापैकी अनेकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरण्याची आवड असते. पण पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत जाण्याचा विचार केला आहे का?

जगाचा शेवट खरंच आहे का?

'End of the World' ही संकल्पना. पृथ्वीवर एक असं ठिकाण आहे जिथून पुढे फक्त बर्फ आणि महासागरच दिसतो.

'उशुआइया'

जगातील सर्वात दक्षिणेकडील अर्जेंटिनामधील Ushuaia हे शहर 'Fin del Mundo' म्हणजेच जगाचा शेवट म्हणून ओळखलं जातं.

नेमकं कुठे आहे?

क्षिण अमेरिकेच्या टोकावर हे शहर Tierra del Fuego प्रांतात वसलेलं असून दक्षिण अमेरिकेचा भूभाग इथेच संपतो.

लोकसंख्या आणि जीवन

इतक्या टोकाला असूनही इथे सुमारे 83,000 लोक राहतात.

अद्भुत निसर्ग

एका बाजूला अथांग समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला बर्फाळ पर्वतरांगा हे अप्रतिम दृश्य इथे पाहायला मिळते.

अंटार्कटिकाचे प्रवेशद्वार

अंटार्कटिकाला जाणाऱ्या बहुतेक मोहिमा उशुआइयातूनच सुरू होतात.

राष्ट्रीय उद्याने

इथली राष्ट्रीय उद्याने इतकी सुंदर आहेत की निसर्गावर प्रेम जडल्याशिवाय राहणार नाही.

रस्ता इथेच संपतो

या शहरानंतर ना रस्ते, ना रेल्वे, फक्त महासागर आणि बर्फ दिसतो

आयुष्यात एकदा तरी भेट द्या

जर पृथ्वीच्या टोकावर उभं राहण्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर उशुआइया ला नक्की भेट द्या.

शिलाजीत विसरा ! अश्वगंधासोबत खा फक्त 'हा' पदार्थ; शरीरात येईल पोलादी ताकद

Benifits of Ashwagandha with Honey

|

esakal

येथे क्लिक करा