अद्भुत निसर्गानं नटलंय जगातील शेवटचं शहर, इथं गेलं की परत यावसं वाटत नाही

Yashwant Kshirsagar
आपल्यापैकी अनेकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरण्याची आवड असते. पण पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत जाण्याचा विचार केला आहे का?
'End of the World' ही संकल्पना. पृथ्वीवर एक असं ठिकाण आहे जिथून पुढे फक्त बर्फ आणि महासागरच दिसतो.
जगातील सर्वात दक्षिणेकडील अर्जेंटिनामधील Ushuaia हे शहर 'Fin del Mundo' म्हणजेच जगाचा शेवट म्हणून ओळखलं जातं.
क्षिण अमेरिकेच्या टोकावर हे शहर Tierra del Fuego प्रांतात वसलेलं असून दक्षिण अमेरिकेचा भूभाग इथेच संपतो.
इतक्या टोकाला असूनही इथे सुमारे 83,000 लोक राहतात.
एका बाजूला अथांग समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला बर्फाळ पर्वतरांगा हे अप्रतिम दृश्य इथे पाहायला मिळते.
अंटार्कटिकाला जाणाऱ्या बहुतेक मोहिमा उशुआइयातूनच सुरू होतात.
इथली राष्ट्रीय उद्याने इतकी सुंदर आहेत की निसर्गावर प्रेम जडल्याशिवाय राहणार नाही.
या शहरानंतर ना रस्ते, ना रेल्वे, फक्त महासागर आणि बर्फ दिसतो
जर पृथ्वीच्या टोकावर उभं राहण्याचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर उशुआइया ला नक्की भेट द्या.
