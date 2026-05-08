300 वर्षे टिकले सातवाहनांचे साम्राज्य! जाणून घ्या प्राचीन कोकणची वैभवशाली कहाणी

Aarti Badade

सातवाहन साम्राज्याचा उदय आणि कोकण

मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासानंतर सतीयपुत्रांच्या एका शाखेने पश्चिम घाट आणि कोकण किनारपट्टीवर स्वतंत्र सातवाहन राज्य स्थापन केले.

ancient konkan history

Sakal

संस्थापक सिमूक आणि सातकर्णी-१ चे राज्य

घराण्याचा संस्थापक सिमूक आणि त्यानंतर आलेला सातकर्णी-१ यांनी शकांचा पराभव करून उत्तर कोकणावर आपले अधिपत्य निर्माण केले.

नहपानाचे आक्रमण आणि गौतमीपुत्राचा पराक्रम

इ.स. १०० मध्ये क्षत्रप नहपानाने कोकण जिंकले होते, परंतु गौतमीपुत्र सातकर्णीने त्याला हाकलून लावून पुन्हा वर्चस्व मिळवले.

त्रिसमुद्रतोयपीतवाहन - गौतमीपुत्र सातकर्णी

ज्याच्या अश्वांनी तिन्ही समुद्रांचे पाणी पिले आहे, अशा गौतमीपुत्राच्या साम्राज्यात 'अपरांत' म्हणजेच संपूर्ण कोकणाचा समावेश होता.

वसिष्ठिपुत्र पुलुमवी आणि शिवश्री सातकर्णी

गौतमीपुत्राच्या वारसदारांनी आपल्या पूर्वजांचे सहिष्णुतेचे धोरण आणि कोकणावरील पकड नाणी व शिलालेखांनुसार कायम ठेवली.

यज्ञश्री सातकर्णी आणि सागरी व्यापार

यज्ञश्री सातकर्णीच्या नाण्यांवरील जहाजांच्या प्रतिकृती त्या काळातील प्रबळ सागरी प्रभाव आणि परदेशांशी असलेल्या व्यापाराची साक्ष देतात.

कान्हेरी शिलालेख आणि धार्मिक विकास

कान्हेरी येथील शिलालेखांनुसार सातवाहनांच्या काळात कोकणात बौद्ध आणि वैदिक धर्माचा तसेच लेणी स्थापत्याचा मोठा विकास झाला.

आर्थिक संपन्नता आणि साम्राज्याचा शेवट

बंदरांद्वारे होणाऱ्या व्यापारामुळे कोकण आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाले, मात्र यज्ञश्रीच्या मृत्यूनंतर हे बलाढ्य साम्राज्य संपुष्टात येऊन आभीरांचे राज्य आले.

