खिशाला परवडेल अशी ट्रीप! महाराष्ट्रातील 'या' 7 ठिकाणांना नक्की भेट द्या

Aarti Badade
पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेले लोणावळा धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे; मुंबई-पुण्यापासून हे सर्वात जवळचे बजेट ठिकाण आहे.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
आशियातील एकमेव 'ऑटोमोबाईल फ्री' हिल स्टेशन! येथे गाड्यांना बंदी असल्यामुळे तुम्ही निसर्गाच्या सान्निध्यात शांतपणे आणि कमी खर्चात वेळ घालवू शकता.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
शांत तलाव, उंच धबधबे आणि रात्रीच्या कॅम्पिंगचा अनुभव घेण्यासाठी भंडारदरा हे निसर्गप्रेमींसाठी एक परफेक्ट आणि स्वस्त ठिकाण आहे.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
पुण्याजवळ असलेला सिंहगड किल्ला इतिहास आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्यांसाठी सर्वोत्तम आहे; येथे तुम्ही अगदी कमी खर्चात एक दिवसाची ट्रिप करू शकता.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक जलदुर्गांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अलिबागमध्ये तुम्ही बोटीने प्रवास करून कमी बजेटमध्ये बीच ट्रिपचा आनंद घेऊ शकता.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
थंड हवामान, टेबल लँड आणि स्ट्रॉबेरी फार्म्ससाठी ओळखले जाणारे पाचगणी फॅमिली ट्रिपसाठी अतिशय योग्य आणि खिशाला परवडणारे ठिकाण आहे.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
खर्च कमी ठेवण्यासाठी नेहमी 'ऑफ-सीझन'मध्ये प्रवास करा, खाजगी वाहनांऐवजी एसटी किंवा लोकल ट्रान्सपोर्ट वापरा आणि ग्रुपमध्ये फिरण्याचे नियोजन करा.
Budget Travel Maharashtra
Sakal
UNESCO World Heritage Forts of Maharashtra
Sakal