खिशाला परवडेल अशी ट्रीप! महाराष्ट्रातील 'या' 7 ठिकाणांना नक्की भेट द्या

लोणावळा - निसर्गाचा हिरवागार सान्निध्य

पावसाळ्यात हिरवाईने नटलेले लोणावळा धबधबे आणि निसर्गरम्य दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे; मुंबई-पुण्यापासून हे सर्वात जवळचे बजेट ठिकाण आहे.

माथेरान - प्रदूषणमुक्त शांतता

आशियातील एकमेव 'ऑटोमोबाईल फ्री' हिल स्टेशन! येथे गाड्यांना बंदी असल्यामुळे तुम्ही निसर्गाच्या सान्निध्यात शांतपणे आणि कमी खर्चात वेळ घालवू शकता.

भंडारदरा - कॅम्पिंगसाठी उत्तम पर्याय

शांत तलाव, उंच धबधबे आणि रात्रीच्या कॅम्पिंगचा अनुभव घेण्यासाठी भंडारदरा हे निसर्गप्रेमींसाठी एक परफेक्ट आणि स्वस्त ठिकाण आहे.

सिंहगड किल्ला - इतिहास आणि ट्रेकिंग

पुण्याजवळ असलेला सिंहगड किल्ला इतिहास आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्यांसाठी सर्वोत्तम आहे; येथे तुम्ही अगदी कमी खर्चात एक दिवसाची ट्रिप करू शकता.

अलिबाग - बजेट बीच ट्रिप

समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक जलदुर्गांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अलिबागमध्ये तुम्ही बोटीने प्रवास करून कमी बजेटमध्ये बीच ट्रिपचा आनंद घेऊ शकता.

पाचगणी - स्ट्रॉबेरी आणि व्हॅली व्ह्यू

थंड हवामान, टेबल लँड आणि स्ट्रॉबेरी फार्म्ससाठी ओळखले जाणारे पाचगणी फॅमिली ट्रिपसाठी अतिशय योग्य आणि खिशाला परवडणारे ठिकाण आहे.

बजेट ट्रिपसाठी खास टिप्स

खर्च कमी ठेवण्यासाठी नेहमी 'ऑफ-सीझन'मध्ये प्रवास करा, खाजगी वाहनांऐवजी एसटी किंवा लोकल ट्रान्सपोर्ट वापरा आणि ग्रुपमध्ये फिरण्याचे नियोजन करा.

