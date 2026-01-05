अंगारकी संकष्टीला 'या' 3 राशींना मिळणार बिग सरप्राईज...गोल्डन टाइम सुरू होताच आयुष्य बदलेल!

Puja Bonkile
यंदा वर्षातील पहिली अंगारकी चतुर्थी ६ जानेवाी २०२६ ला येत आहे.
Angarki Chaturthi 2026: Golden Time Begins for These 3 Zodiac Signs
हा दिवस केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच विशेष नाही तर ज्योतिषशास्त्रीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.
पंचांगानुसार, 6 जानेवारी 2026 रोजी, सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे 'युती दृष्टी योग' निर्माण होत आहे.
ज्योतिषशास्त्रात, युती दृष्टी योगाची निर्मिती अत्यंत शुभ मानली जाते. याचा परिणाम पुढील तीन राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, युती दृष्टी योगाची निर्मिती वृषभ राशीसाठी चांगली राहील.
भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने अंगारकी चतुर्थीच्या शुभ दिवशी तूळ राशीच्या लोकांना कामात यश मिळू शकते.
अंगारकी चतुर्थीच्या शुभ दिवशी युती दृष्टी योगाची निर्मिती मीन राशींसाठी अनुकूल असेल.
