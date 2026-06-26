भूकंप येणार हे प्राण्यांना माणसांआधीच कसं कळतं? निसर्गाचं रहस्य जाणून व्हाल चकित

Yashwant Kshirsagar
भूकंप येण्यापूर्वी प्राण्यांना चाहूल लागते प्राणी अस्वस्थ होतात आणि पळून जातात. शास्त्रज्ञांनी यामागील कारणे शोधली आहेत. प्राण्यांची संवेदनशीलता ही निसर्गाची एक अद्भुत देणगी आहे.
Earthquake Prediction
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भूकंपामुळे दोन प्रकारच्या लहरी तयार होतात. पी-वेव्हज (प्राथमिक) आणि एस-वेव्हज (दुय्यम). पी-वेव्हज वेगवान असतात आणि प्राण्यांपर्यंत सर्वप्रथम पोहोचतात. पाण्यांना यांची जाणीव होते आणि ते सुरक्षित ठिकाणी जाऊ शकतात.
Earthquake Prediction
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एस-वेव्हज पी-वेव्हजपेक्षा हळू असतात पण अधिक शक्तिशाली आणि विनाशकारी असतात. प्राणी पी-वेव्हजच्या संकेतावर आधीच प्रतिक्रिया देतात.
Earthquake Prediction
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खडकांवर दाब वाढल्याने भेगांमधून भूकंप-संबंधित वायू बाहेर पडतात.कुत्रे आणि इतर प्राणी या वायूंना ओळखू शकतात. हे काही तास ते महिने आधी सुरू होऊ शकते.
Earthquake Prediction
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भूकंपापूर्वी खडकांमध्ये पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट (चुंबकीय बदल) निर्माण होतो. पक्षी, शार्क आणि इतर जीवांना या चुंबकीय बदलांची जाणीव होते.
Earthquake Prediction
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२००९ साली इटली (L'Aquila) - भूकंप झाला होता मात्र या भुकंपाच्या ५ दिवस आधी बेडूक परिसर सोडून गेले.हे संशोधन प्राण्यांच्या असामान्य वर्तनाचे वैज्ञानिक पुरावे देते.
Earthquake Prediction
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भूकंपापूर्वी भूजल पातळी, रासायनिक गुणधर्म आणि तापमानात बदल होतात. जलचर प्राणी याबाबत अत्यंत संवेदनशील असतात.त्यांना भुकंपाची चाहूल आधीच लागते.
Earthquake Prediction
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पाण्यात रेडॉनची पातळी वाढते, pH मूल्य बदलते आणि तापमान चढ-उतार होते. मासे आणि इतर जलचर जीव यामुळे अस्वस्थ होतात.
Earthquake Prediction
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इन्फ्रासाउंड (Infrasound) ही कमी फ्रिक्वेन्सीची लहरी प्राण्यांना धोक्याची सूचना देतात. मानवांना याची जाणीव होत नाही, पण प्राणी आणि पक्षी सहज ओळखतात.
Earthquake Prediction
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निसर्गाचे स्मार्ट सिग्नल
प्राणी पी-वेव्हज, वायू, चुंबकीय बदल, इन्फ्रासाउंड आणि रासायनिक बदलांमुळे भूकंप ओळखतात. या संशोधनाचा उपयोग भूकंप पूर्वसूचना प्रणाली विकसित करण्यासाठी होऊ शकतो.
Earthquake Prediction
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