Mongoose Snake Venom Resistance : मुंगूस विषारी साप खाऊनही जिवंत कसा राहतो?

बाळकृष्ण मधाळे
विषारी सापाशी लढतानाही मुंगूस अनेकदा बचावतो. त्याची चपळाई, शरीराची रचना आणि विशिष्ट जनुकीय बदल यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
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मुंगसामध्ये काही जनुकीय बदलांमुळे सापाच्या विषातील विशिष्ट न्यूरोटॉक्सिनचा परिणाम कमी होऊ शकतो. त्यामुळे त्याला विषाचा काही प्रमाणात प्रतिकार मिळतो.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
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सापाच्या विषातील अनेक घटक प्रथिनांपासून बनलेले असतात. पचनसंस्थेत त्यांचे विघटन होऊ शकते. मात्र, विष रक्तप्रवाहात गेल्यास ते धोकादायक ठरू शकते.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
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मुंगसाचे केस आणि त्वचा सापाच्या दंशापासून काही प्रमाणात संरक्षण देऊ शकतात. मात्र, केसांमुळे सापाचे विष पूर्णपणे रोखले जाते, असे नाही.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
esakal
मुंगूस अतिशय वेगाने हालचाल करतो. त्यामुळे सापाचा दंश चुकवून त्याचा हल्ला निष्फळ करण्याची संधी त्याला मिळते.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
esakal
मुंगसाला सर्वच विषारी सापांच्या विषाचा समान प्रतिकार नसतो. प्रतिकाराची क्षमता विषातील घटक आणि मुंगसाच्या प्रजातीवर अवलंबून असते.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
esakal
विष पचवण्याची क्षमता आणि विष रक्तात गेल्यावर त्याचा सामना करण्याची क्षमता या वेगळ्या गोष्टी आहेत. दंशातून विष शरीरात गेल्यास मुंगसालाही गंभीर धोका संभवतो.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
esakal
मुंगसाची चपळाई, शरीराची रचना आणि विशिष्ट विषप्रतिरोधक जनुकीय वैशिष्ट्ये यांचा एकत्रित फायदा होतो. मात्र, तो विषारी सापाच्या दंशापासून पूर्णपणे सुरक्षित नसतो.
How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
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