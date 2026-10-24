Mongoose Snake Venom Resistance : मुंगूस विषारी साप खाऊनही जिवंत कसा राहतो?

बाळकृष्ण मधाळे

विषारी सापाशी मुंगसाचा सामना

विषारी सापाशी लढतानाही मुंगूस अनेकदा बचावतो. त्याची चपळाई, शरीराची रचना आणि विशिष्ट जनुकीय बदल यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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जनुकांमध्ये दडलंय रहस्य

मुंगसामध्ये काही जनुकीय बदलांमुळे सापाच्या विषातील विशिष्ट न्यूरोटॉक्सिनचा परिणाम कमी होऊ शकतो. त्यामुळे त्याला विषाचा काही प्रमाणात प्रतिकार मिळतो.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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विष पोटात गेल्यावर काय होतं?

सापाच्या विषातील अनेक घटक प्रथिनांपासून बनलेले असतात. पचनसंस्थेत त्यांचे विघटन होऊ शकते. मात्र, विष रक्तप्रवाहात गेल्यास ते धोकादायक ठरू शकते.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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जाड केसांचा होतो फायदा?

मुंगसाचे केस आणि त्वचा सापाच्या दंशापासून काही प्रमाणात संरक्षण देऊ शकतात. मात्र, केसांमुळे सापाचे विष पूर्णपणे रोखले जाते, असे नाही.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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चपळाई हेच मोठं शस्त्र

मुंगूस अतिशय वेगाने हालचाल करतो. त्यामुळे सापाचा दंश चुकवून त्याचा हल्ला निष्फळ करण्याची संधी त्याला मिळते.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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मुंगसाच्या प्रजातीवर अवलंबून

मुंगसाला सर्वच विषारी सापांच्या विषाचा समान प्रतिकार नसतो. प्रतिकाराची क्षमता विषातील घटक आणि मुंगसाच्या प्रजातीवर अवलंबून असते.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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विषाचा मुंगसालाही धोका

विष पचवण्याची क्षमता आणि विष रक्तात गेल्यावर त्याचा सामना करण्याची क्षमता या वेगळ्या गोष्टी आहेत. दंशातून विष शरीरात गेल्यास मुंगसालाही गंभीर धोका संभवतो.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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निसर्गातील अनोखी संरक्षण यंत्रणा

मुंगसाची चपळाई, शरीराची रचना आणि विशिष्ट विषप्रतिरोधक जनुकीय वैशिष्ट्ये यांचा एकत्रित फायदा होतो. मात्र, तो विषारी सापाच्या दंशापासून पूर्णपणे सुरक्षित नसतो.

How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?

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esakal

Poisonous Snakes In India : विषारी आणि बिनविषारी सापात नेमका फरक कसा ओळखायचा? जाणून घ्या सोप्या टिप्स

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