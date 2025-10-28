न घासताही प्राण्यांचे दात चमकतात कसे? जाणून घ्या 'नैसर्गिक टूथब्रश'ची कमाल!

सकाळ डिजिटल टीम
जंगलातील प्राणी स्वतःचे दात स्वच्छ ठेवण्यासाठी काय करतात? ज्यामुळे त्यांच्या दातांना माणसांसारखी किड लागत नाही जाणून घ्या.
जंगली प्राणी कच्चे मांस, हाडे, गवत, किंवा झाडांची साल खातात. हे फायबरयुक्त (Fibrous) अन्न चघळताना दातांवर घासले जाते.
कठोर आणि तंतुमय अन्न चघळल्याने दातांवर जमा झालेले प्लाॅक (Plaque) आणि अन्नाचे छोटे कण आपोआप निघून जातात. ही क्रिया 'नैसर्गिक टूथब्रश' म्हणून काम करते.
प्राण्यांच्या आहारात साखर आणि प्रक्रिया केलेले घटक नसतात. किड लागणे (Decay) आणि दात खराब होणे यासाठी साखर हे मुख्य कारण आहे, जे प्राण्यांच्या आहारात नसते.
मांसाहारी प्राणी आणि काही पाळीव प्राणी (उदा. कुत्रे) हाडे चघळतात, ज्यामुळे दातांवरील कठीण टार्टर (Tartar) देखील साफ होतो.
मानवाच्या तुलनेत प्राण्यांचे दातांचे इनॅमल (Enamel) नैसर्गिकरीत्या अधिक मजबूत आणि त्यांच्या आहाराशी जुळवून घेणारे असते.
प्राण्यांची थुंकी (Saliva) तोंडातील पीएच (pH) पातळी संतुलित ठेवते आणि जीवाणूंना (Bacteria) नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे दातांचे आरोग्य टिकून राहते.
अनेक जंगली प्राणी माणसांपेक्षा कमी आयुष्य जगतात. दातांचे गंभीर रोग होण्यापूर्वीच त्यांचा नैसर्गिकरित्या मृत्यू होतो, त्यामुळे दातांची समस्या कमी जाणवते.
