अंडं शाकाहारी की मांसाहारी? जाणून घ्या विज्ञान सांगतं

अंडं शाकाहारी की मांसाहारी? अनेक वेळा हा प्रश्न सर्वांनाच पडतो काय आहे या मागचे सत्य आणि विज्ञान काय सांगते जाणून घ्या.
बाजारामध्ये किंवा पोल्ट्री फार्ममधून मिळणारी बहुतेक अंडी अफ-फलित (Unfertilized) असतात. याचा अर्थ त्या अंड्यांमध्ये कोंबड्याचे पिल्लू (Chick) तयार होण्याची क्षमता नसते.
अफ-फलित अंड्यामध्ये फक्त कोंबडीचे डिंब (Ova) आणि पोषक घटक असतात, पण त्यात पोटेंशिअल 'जीव' नसतो. यामुळे वैज्ञानिक दृष्ट्या, ते मांसाहारी मानले जात नाही.
ही अंडी कोंबडा आणि कोंबडीच्या संयोगातून येतात आणि त्यांना योग्य वातावरण मिळाल्यास त्यातून पिल्लू बाहेर येऊ शकते. जर असे अंडे सेवन केले, तर ते मांसाहारी ठरते कारण त्यात सजीव पेशी असतात.
जे लोक मांस, मासे खात नाहीत, पण अंडी आणि दुग्धजन्य पदार्थ (Dairy) खातात, त्यांना 'ओव्हो-लॅक्टो शाकाहारी' किंवा 'ओव्हो-शाकाहारी' म्हटले जाते.
अनेक लोक अंड्याला मांसाहारी मानतात, कारण ते प्राण्याकडून (कोंबडी) येते. हा दृष्टिकोन प्रामुख्याने नैतिक किंवा धार्मिक नियमांवर आधारित असतो.
अंड्याचा पांढरा भाग (Egg White) हा मुख्यतः प्रथिने आणि पाण्याने बनलेला असतो आणि त्यात चरबी नसते. तो पूर्णपणे 'जीवविरहित' असतो.
भारतात, अनेक शाकाहारी कुटुंबांमध्ये आजही अंड्याला मांसाहारी मानले जाते आणि ते टाळले जाते. परंतु, खाद्य उद्योगात 'Veg' (हिरवा ठिपका) आणि 'Non-Veg' (लाल ठिपका) या वर्गीकरणानुसार, पोल्ट्रीतील अफ-फलित अंड्यांना स्पष्टपणे 'Non-Veg' (मांसाहारी) गटात टाकले जाते.
वैज्ञानिकदृष्ट्या, बाजारात मिळणारे अफ-फलित अंडे मांसाहारी नाही. मात्र, सांस्कृतिक आणि भारतीय अन्न नियमांनुसार, ते मांसाहारी गटात मोडते. त्यामुळे हा निव्वळ व्यक्तीच्या आहाराच्या निवडीचा आणि मान्यतेचा प्रश्न आहे.
