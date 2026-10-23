जगातील सर्वात विचित्र प्राणी! 32 मेंदू, 10 डोळे अन् 100 दात?

Aarti Badade

३२ मेंदू, १० डोळे आणि १०० दात असलेला प्राणी!

जगात असा एक छोटासा जीव आहे, ज्याला ३२ मेंदू, १० डोळे आणि सुमारे १०० दात असल्याचे सांगितले जाते. हा जीव नेमका कोणता आहे?

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

या विचित्र जीवाचे नाव आहे जळू!

हा जीव म्हणजे जळू, ज्याला इंग्रजीत ‘लीच’ (Leech) असे म्हणतात. आकाराने लहान असलेला हा जीव आपल्या वैशिष्ट्यांमुळे अनेकांना आश्चर्यचकित करतो.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

जळूचे ३२ मेंदू कसे असतात?

जळूच्या मज्जासंस्थेची रचना अनेक भागांत विभागलेली असते. त्यामुळे तिच्या मेंदूबाबत ३२ भागांचा उल्लेख केला जातो.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

जळूला असतात १० डोळे!

जळूच्या काही प्रजातींमध्ये १० डोळ्यांसारखी प्रकाश ओळखणारी अंगे असतात. या वैशिष्ट्यामुळे जळू इतर अनेक जीवांपेक्षा वेगळी ठरते.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

तोंडात असतात अनेक छोटे दात

जळूच्या काही प्रजातींच्या तोंडात लहान दात असतात. त्यांच्या मदतीने त्या त्वचेला चिकटून रक्त शोषू शकतात.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

जळूच्या ६०० हून अधिक प्रजाती

जळूच्या जगभरात ६०० पेक्षा अधिक प्रजाती आढळतात. त्यापैकी अनेक प्रजाती गोड्या पाण्यात, तर काही खाऱ्या पाण्यात आणि ओलसर ठिकाणी राहतात.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

जळूपासून सावध राहणे का गरजेचे?

काही जळू त्वचेला घट्ट चिकटतात आणि रक्त शोषतात. त्यांच्या चाव्यावेळी वेदना कमी जाणवू शकतात, त्यामुळे जळू आढळणाऱ्या ठिकाणी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

Leech Amazing Animal Facts

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Sakal

सिंधुदुर्ग किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Sindhudurg Fort History

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Sakal

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