मानवापेक्षा तीक्ष्ण नजर असणारे 'हे' प्राणी तुम्हाला माहित आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम
असे ही काही प्राणी आहेत ज्यांची नजर मानवापेक्षा तीक्ष्ण आहे. हे प्राणी कोणते आहेत जाणून घ्या.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: दूरवर पाहण्याची क्षमता सर्वोच्च असते. त्यांची दृष्टी मानवापेक्षा ४ ते ८ पट अधिक तीक्ष्ण असते.
उपयोग : ते हजारो फूट उंचीवरून जमिनीवरील लहान शिकार (उदा. उंदीर) सहजपणे पाहू शकतात.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: उत्कृष्ट रात्र दृष्टी असते. त्यांच्या डोळ्यांत प्रकाशाला संवेदनशील असणाऱ्या पेशी (Rods) मानवापेक्षा जास्त असतात.
उपयोग: रात्रीच्या गडद अंधारात शिकार शोधण्यासाठी मदत होते.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: त्यांची दूरवर पाहण्याची आणि अत्यंत वेगाने धावतानाही लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता खूप चांगली असते.
उपयोग: धावताना दूरवरच्या शिकारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: त्यांची रात्रीची दृष्टी मानवापेक्षा खूप चांगली असते. त्यांच्या डोळ्यांत 'टपेटम ल्युसिडम' (Tapetum Lucidum) नावाचा थर असतो, जो कमी प्रकाशात मदत करतो.
उपयोग: अंधुक प्रकाशात शिकार करण्यासाठी.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: समुद्रातील पाण्याखाली पाहण्याची त्यांची दृष्टी उत्कृष्ट असते, विशेषतः कमी प्रकाशात आणि गढूळ पाण्यात.
उपयोग: खोल किंवा गढूळ पाण्यात शिकार शोधण्यासाठी.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: त्यांचे दोन्ही डोळे स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या दिशांना फिरू शकतात, ज्यामुळे त्यांना जवळजवळ ३६० अंशांचे विस्तृत दृश्य (Field of Vision) मिळते.
उपयोग: एकाच वेळी शिकार आणि शिकारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: उत्कृष्ट रंग दृष्टी (Best Color Vision) असते. त्यांच्याकडे रंगांसाठी १५ प्रकारचे कोन (Cones) असतात, तर मानवाकडे फक्त ३ असतात.
उपयोग: फुलांचे रंग आणि अल्ट्राव्हायोलेट (UV) प्रकाश पाहण्यासाठी.
Animal Sharp Vision
sakal
वैशिष्ट्य: त्यांच्या डोळ्यांत सर्वाधिक लेन्स (Lens) असतात (एका डोळ्यात २८,००० पर्यंत), ज्यामुळे त्यांना जवळजवळ संपूर्ण ३६० अंशांचे दृश्य मिळते. तसेच, ते सर्वात जलद गती पाहू शकतात.
उपयोग: हवेत शिकार करताना वेगवान हालचाली पकडण्यासाठी
Animal Sharp Vision
sakal
wildcat vs leopard
sakal