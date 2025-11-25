तो बिबट्या नव्हे! रानमांजर आणि बिबट्या यातील ५ मोठे फरक तुम्हाला माहित आहेत का?

रानमांजर

बिबट्या आणि रानमांजर यांच्यात नेमका काय फरक आहे जाणून घ्या.

आकार

बिबट्या- मोठा मजबूत आणि वजनदार असतो (४०–९० किलो)

रानमांजर- लहान आकाराचे, घरगुती मांजरापेक्षा थोडे मोठे (४–१५ किलो).

त्वचेवरील डिझाइन

बिबट्याच्या अंगावर रोझेट्स (फुलांसारखी ठिपक्यांची रचना) असते.

रानमांजरवर सरळ ठसे, पट्टे किंवा छोटे ठिपके असतात.

निवासस्थाने

बिबट्या जंगल, दाट झाडी, पर्वत, गवताळ प्रदेशात राहतो.

रानमांजर कोरडे, गवताळ, डोंगराळ किंवा कृषी भागातही दिसते.

शिकार करण्याची क्षमता

बिबट्या मोठ्या प्राण्यांची शिकार करू शकतो (हरिण, रानडुक्कर इ.)

रानमांजर लहान शिकार करते (उंदीर, ससे, पक्षी).

शरीरबांधणी

बिबट्याचे शरीर जाड, मजबूत आणि स्नायूंचे असते. तर रानमांजरचे शरीर सडपातळ व चपळ असते.

चढण्याची क्षमता

बिबट्या उत्कृष्ट झाडावर चढणारा; त्याच्या शिकारीला वर नेतो.

रानमांजर चढू शकते पण बिबट्यासारखे सामर्थ्यवान नाही.

आवाज

बिबट्या गुरगुरणे, डरकाळी मारणे. तर रानमांजर घरगुती मांजरासारखा म्याऊ, गुरगुरणे, हिसका.

धोकादायकपणा

बिबट्या मानवांसाठी धोकादायक मोठा शिकारी.

रानमांजर क्वचितच मानवावर हल्ला करते; सहसा टाळते.

