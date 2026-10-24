अजगरापासून स्पर्म व्हेलपर्यंत...! माणसाला अख्खं गिळू शकतात 'हे' प्राणी; पाहा यादी

Shubham Banubakode
स्पर्म व्हेल समुद्रातील मोठ्या दातांच्या प्राण्यांपैकी एक आहे. ती महाकाय स्क्विडसारखा शिकार पूर्ण गिळू शकते; मात्र माणसाला गिळल्याचा ठोस पुरावा नाही.
5 Dangerous Animals
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दक्षिण अमेरिकेतील नद्या आणि जंगलांत आढळणारा ॲनाकोंडा हा जगातील सर्वांत वजनदार सापांपैकी एक आहे. तो कॅपीबारा आणि इतर मोठे प्राणी अख्खे गिळतो.
5 Dangerous Animals
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समुद्रातील हा महाकाय शार्क आपल्या धारदार दातांनी शिकारचे मोठे तुकडे करतो. तो माणसांवर हल्ले करू शकतो; मात्र माणसाला पूर्ण गिळल्याचे पुरावे नाहीत.
5 Dangerous Animals
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इंडोनेशियात आढळणारा कोमोडो ड्रॅगन ही जगातील सर्वांत मोठी जिवंत पाल आहे. तो मोठ्या प्राण्यांचे मांस खातो आणि माणसांवरही जीवघेणे हल्ले करू शकतो.
5 Dangerous Animals
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दक्षिण आणि आग्नेय आशियात आढळणारा हा अजगर शरीराभोवती आवळून मारतो आणि नंतर अख्खी गिळतो. त्याने गिळल्याच्या दुर्मीळ घटनाही नोंदल्या गेल्या आहेत.
5 Dangerous Animals
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अजगराच्या जबड्यांची रचना लवचिक असल्याने तो स्वतःच्या डोक्यापेक्षा मोठी शिकार गिळू शकतो. त्यामुळे मोठ्या प्राण्यांनाही तो अख्खे गिळू शकतो.
5 Dangerous Animals
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ॲनाकोंडा मोठ्या प्राण्यांची शिकार करू शकतो; मात्र माणसाला पूर्ण गिळल्याची घटना ठोसपणे सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे असे दावे तपासणे गरजेचे आहे.
5 Dangerous Animals
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या प्राण्यांपैकी रेटिक्युलेटेड पायथनने माणसाला पूर्ण गिळल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत. मात्र, माणूस हा त्याचा नेहमीचा शिकार नसतो.
5 Dangerous Animals
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Fantasy Bra Unique Features
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