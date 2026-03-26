सापांचा राजा असला तरी किंग कोब्रालाही भीती वाटते! ‘या’ 5 प्राण्यांपासून तो राहतो दूर

किंग कोब्रा हा जगातील सर्वात विषारी सापांपैकी एक आहे, एका दंशात हत्तीला मारण्याइतके विष असते. निसर्गाच्या अन्नसाखळीत या राजालाही घाबरवणारे काही शिकारी अस्तित्वात आहेत.
मुंगसाचा वेग इतका जास्त असतो की कोब्राला डंख मारण्याची संधीच मिळत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, मुंगसाच्या शरीरातील रिसेप्टर्स सापाच्या विषाला यशस्वीपणे रोखतात.
आफ्रिकेत आढळणारा हा पक्षी आपल्या लांब पायांसाठी प्रसिद्ध आहे. हा पक्षी कोब्राच्या डोक्यावर इतक्या जोरात लाथ मारतो की सापाची कवटी एका फटक्यात फुटते.
जर कोब्रा चुकून पाण्याच्या साठ्याजवळ गेला आणि तिथे मगर असेल, तर त्याचा खेळ खल्लास समजा. मगरीची त्वचा इतकी जाड असते की सापाचे विषारी दात त्यात घुसूच शकत नाहीत.
गिनीज बुकनुसार हनी बॅजर हा सर्वात शूर प्राणी आहे. सापाने चावा घेतला तरी हा प्राणी काही वेळ बेशुद्ध पडतो आणि पुन्हा उठून त्याच कोब्राला फस्त करतो.
जमिनीवर कोब्रा कितीही ताकदवान असला, तरी गरुडाच्या तीक्ष्ण नजरेतून तो वाचू शकत नाही. गरुड आपल्या मजबूत पंज्यांनी कोब्राला पकडून थेट आकाशात नेतो आणि हवेतच त्याचे तुकडे करतो.
निसर्गाचा हा समतोल थक्क करणारा आहे. कोब्रा कितीही विषारी असला, तरी या शिकाऱ्यांकडे असलेली निसर्गदत्त वैशिष्ट्ये आणि चपळता कोब्राच्या विषावर नेहमीच वरचढ ठरते.
वर नमूद केलेले प्राणी हे सिद्ध करतात की, सृष्टीच्या चक्रात प्रत्येक बलवान प्राण्याला रोखण्यासाठी निसर्गाने दुसरा एक सक्षम पर्याय निर्माण केला आहे.
