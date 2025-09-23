आयुष्यभर एकाच जोडीदाराशी नातं ठेवणारे प्राणी!

Monika Shinde
प्राण्यांच्या जगात काही प्रजाती आयुष्यभर एकाच जोडीदाराशी नाते ठेवतात. हे नाते प्रेम आणि सोबत याचे प्रतीक आहे, जे त्यांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असते.
लांडगे या प्रजातीमध्ये एक अल्फा नर आणि मादी दीर्घकाळ एकत्र राहतात आणि त्यांच्या संततीची काळजी घेतात. ते गटाचे संरक्षणही करतात.
हंस हे प्रेमाचे प्रतीक आहेत कारण ते आयुष्यभर आपले जोडीदार सोबत ठेवतात. त्यांचे नाते घट्ट असून ते एकत्र घरटे बांधतात.
गिबन माकडे प्रामुख्याने एका नर-मादी जोडीमध्ये राहतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबात संघर्ष कमी होतो आणि ते एकत्र संतती सांभाळतात.
एम्परर पेंग्विन आणि जेंटू पेंग्विन दीर्घकाळ एकाच जोडीदाराबरोबर राहतात. ते कठीण हवामानातही पिल्लांच्या संगोपनासाठी एकत्र काम करतात.
बीव्हर हा प्राणी एकत्रितपणे घर बांधतो, अन्न गोळा करतो आणि पिल्लांची काळजी घेतो. जोडीदाराबरोबरची सहकार्याची जीवनशैली त्यांचे यश ठरते.
या प्राण्यांच्या जोडीदारांमधील नाते केवळ प्रजननापुरते मर्यादित नसून ते सामाजिक आणि सुरक्षिततेसाठीही महत्त्वाचे असते.