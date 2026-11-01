कावळाच नाही, 'हे' प्राणीही धरतात मनात राग!

Aarti Badade
काही प्राणी आणि पक्षी त्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला दीर्घकाळ लक्षात ठेवतात आणि योग्य संधी मिळाल्यास आक्रमक प्रतिक्रिया देतात.
animals that hold grudges
Sakal
कावळे त्रास देणाऱ्या माणसाचा चेहरा अनेक वर्षे ओळखू शकतात आणि इतर कावळ्यांनाही त्याची ओळख करून देतात.
animals that hold grudges
उंटांशी मारहाण किंवा गैरवर्तन केल्यास ते त्या अनुभवाची आठवण ठेवू शकतात आणि नंतर आक्रमक वर्तन करू शकतात.
animals that hold grudges
Sakal
हत्ती स्वतःला किंवा कळपातील सदस्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला दीर्घकाळ लक्षात ठेवू शकतात.
animals that hold grudges
esakal
वाघांना त्रास देणाऱ्या किंवा त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल ते आक्रमक होऊ शकतात.
animals that hold grudges
esakal
चिंपांझी प्रादेशिक वाद किंवा गटांमधील संघर्षातून इतर चिंपांझींवर हिंसक हल्ले करू शकतात.
Chimpanzee
Sakal
कावळे, उंट, हत्ती, वाघ आणि चिंपांझी यांच्यातील स्मरणशक्ती व आक्रमक वर्तनाची वैशिष्ट्ये त्यांच्या वागण्याचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाची ठरतात.
Chimpanzee
Sakal
reduce work stress
Sakal