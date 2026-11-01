कावळाच नाही, 'हे' प्राणीही धरतात मनात राग!

Aarti Badade

प्राणी आणि पक्षी

काही प्राणी आणि पक्षी त्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला दीर्घकाळ लक्षात ठेवतात आणि योग्य संधी मिळाल्यास आक्रमक प्रतिक्रिया देतात.

animals that hold grudges

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Sakal

कावळा – १७ वर्षांपर्यंत चेहरा लक्षात ठेवतो

कावळे त्रास देणाऱ्या माणसाचा चेहरा अनेक वर्षे ओळखू शकतात आणि इतर कावळ्यांनाही त्याची ओळख करून देतात.

animals that hold grudges

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उंट – गैरवर्तन विसरत नाही

उंटांशी मारहाण किंवा गैरवर्तन केल्यास ते त्या अनुभवाची आठवण ठेवू शकतात आणि नंतर आक्रमक वर्तन करू शकतात.

animals that hold grudges

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Sakal

हत्ती – स्मरणशक्ती असते जबरदस्त

हत्ती स्वतःला किंवा कळपातील सदस्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला दीर्घकाळ लक्षात ठेवू शकतात.

animals that hold grudges

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esakal

वाघ – धोक्याची ठेवतो आठवण

वाघांना त्रास देणाऱ्या किंवा त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल ते आक्रमक होऊ शकतात.

animals that hold grudges

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esakal

चिंपांझी – वादातून होऊ शकतो हल्ला

चिंपांझी प्रादेशिक वाद किंवा गटांमधील संघर्षातून इतर चिंपांझींवर हिंसक हल्ले करू शकतात.

Chimpanzee

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Sakal

प्राण्यांची स्मरणशक्ती असते खास

कावळे, उंट, हत्ती, वाघ आणि चिंपांझी यांच्यातील स्मरणशक्ती व आक्रमक वर्तनाची वैशिष्ट्ये त्यांच्या वागण्याचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाची ठरतात.

Chimpanzee

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Sakal

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