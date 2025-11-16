हत्तीला कोणते फळ सर्वात जास्त आवडते?

सकाळ डिजिटल टीम
हत्तीला अनेक फळे आवडतात कारण तो प्रचंड शाकाहारी प्राणी आहे. तसेच त्याला गोड चवीचे पदार्थ खास करून खुप आवडतात.
केळी अत्यंत गोड आणि लुसलुशीत असल्याने हत्तींना त्यांची चव खूप आवडते, ज्यामुळे ते त्यांचे सर्वात आवडते फळ मानले जाते.
केळीमध्ये नैसर्गिक साखर आणि कर्बोदके जास्त प्रमाणात असतात. हत्तीला रोज मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज असते, जी केळी सहज पुरवतात.
केळी पचायला सोपी आणि मऊ असतात, ज्यामुळे त्यांच्या मोठ्या पचनसंस्थेला ते हाताळणे सोपे जाते.
हत्ती केळी सोंडेने सहजपणे उचलून तोंडात टाकू शकतात. ते फळ सोलण्याचीही गरज नसल्यामुळे ते एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात खाऊ शकतात.
हत्तींना दररोज सुमारे १५० किलो अन्न लागते. केळी उच्च-कॅलरीयुक्त अन्न असल्याने, त्यांची पोटाची गरज त्वरित पूर्ण होते.
पाळीव किंवा मानवी वस्तीजवळ राहणारे हत्ती मनुष्याकडून मिळालेले केळीचे फळ खाण्यास शिकले आहेत, आणि त्यांची ती आवड एक सवय बनली आहे.
हत्ती केळीचे फळ तसेच केळीचे झाड (खोडासह) देखील खातात, कारण त्यातून त्यांना आवश्यक असलेले पाणी आणि फायबर मिळते.
हत्तींना केळी खायला दिल्यावर ते उत्साहाने स्वीकारतात, जे दर्शवते की या फळाशी त्यांची आवड आणि सकारात्मक भावना जोडलेली आहे.
