कोकण कॉलिंग! नववर्षाची पहिली ट्रिप आंजर्ले बीचवर का करावी?

Monika Shinde

नवीन वर्षाची सुरुवात

नवीन वर्षाची सुरुवात निसर्गाच्या सान्निध्यात करायची असेल, तर आंजर्ले बीच हा महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील सर्वोत्तम ठिकाण आहे. शांत, स्वच्छ आणि मनमोहक किनारा तुमचे मन जिंकेल.

दापोली

दापोली तालुक्यातील आंजर्ले बीच स्वच्छ वाळू, निळेशार पाणी आणि कमी गर्दीसाठी ओळखला जातो. कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवण्यासाठी हे ठिकाण एकदम योग्य.

जोग नदी

येथील खास आकर्षण म्हणजे जोग नदीचा समुद्राशी होणारा संगम. हे दृश्य इतके सुंदर आहे की तिथे काही मिनिटे थांबले तरी मन प्रसन्न होते.

आंजर्ले बीच

आंजर्ले बीचभोवती नारळाच्या बागांची हिरवाई दिसते. निसर्गाचा हा संगम नवीन वर्षाची सुरुवात शांततेत आणि सकारात्मक भावनेत करण्यासाठी परफेक्ट आहे.

अॅडव्हेंचर बेस्ट कॉम्बो

अॅडव्हेंचर लव्हर्ससाठी येथे बनाना राइड, बोटिंग, पॅरासेलिंग अशा वॉटर अॅक्टिव्हिटी उपलब्ध आहेत. मजा आणि उत्साह यांचा परफेक्ट कॉम्बो येथे अनुभवता येतो.

कड्यावरचा गणपती मंदिर

जवळच असलेले कड्यावरचे गणपती मंदिर हे आंजर्लेचे मोठे आकर्षण. उंचावरून दिसणारा समुद्र आणि शांत वातावरण मनाला समाधान देते.

फोटोशूट

फोटोशूटसाठी आंजर्ले बीच एकदम लाजवाब जागा आहे. स्वच्छ किनारा, नदीचा संगम आणि हिरवाईमुळे तुमचे फोटो अगदी इंस्टा-परफेक्ट होतील.

