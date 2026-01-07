Konkan: दापोलीतील 'आंजर्ले' - गर्दीपासून दूर, निसर्गाच्या कुशीतील गाव

Pranali Kodre

आंजर्ले गाव

कोकणातील दापोली तालुक्यात आंजर्ले गाव आहे. हे एक पर्यटन स्थळ असलं, तरी येथे फारशी गर्दी नसते.







कड्यावरचा गणपती

या गावातील गणपती मंदिर प्रसिद्ध आहे, ज्याला कड्यावरचा गणपती म्हणूनही ओळखले जाते. या मंदिराच्या टेकडीवरून अथांग समुद्रकिनारा दिसतो.







मंदिर

या मंदिराची स्थापना १४३० च्या सुमारास झाल्याचे सांगण्यात येते. मूळ मंदिराच्या बाजूला शंकराचे लहान मंदिर आहे. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी गावातून रस्ता आहे.







रम्य समुद्रकिनारा

या मंदिराच्या पश्चिमेकडे रम्य समुद्रकिनारा, नारळी-सुपारीच्या बागांमध्ये हरवलेलं गाव आहे.







निसर्ग सौंदर्य

आंजर्लेमधील समुद्रकिनारा शांत आणि नयनरम्य आहे. आजूबाजूला आलेल्या नारळी-सुपारीच्या बागांमुळे येथील सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसतं.







गर्दीपासून दूर...

हा समुद्रकिनारा कमी गजबलेला असल्याने येथे एकांत मिळतो आणि छान निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्याचा आनंद घेता येतो.







सावधगिरी बाळगणे आवश्यक

येथे पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने गर्दी आणखीच कमी होते. पण समुद्रात खेळताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.







खवय्यांसाठी सी-फूडची मेजवानी

येथे येण्यासाठी सप्टेंबर महिना उत्तम आहे, तसेच मे महिन्यात कोकणमेवा भरपूर उपलब्ध असतो. खवय्यांसाठी सी-फूडची मेजवानी असते.







जवळची स्थानं

आंजर्लेला येण्यासाठी जवळचे रेल्वेस्थानक खेड आहे, तर आंजर्ले गावात बसस्थानक आहे.







