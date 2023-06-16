अंबानींच्या 'अँटिलिया'बद्दल 'या' खास गोष्टी माहितीएत का?

संतोष कानडे

मुकेश अंबानी

मुकेश अंबानींचं अँटिलिया निवासस्थान २७ मजल्यांचं आहे

अंबानींच्या हे घर जगभरातलं आकर्षणाचं ठिकाण आहे

अँटिलिया

अरबो रुपये खर्चून अँटिलिया ही इमारत बांधलेली आहे

अंबानी कुटुंब

अंबानी कुटुंब २७व्या मजल्यावरच का राहतं? असा प्रश्न अनेकांना पडतो

सेक्युरिटी

प्रत्येक मजल्यावर ऐशोआरामाची साधणं आणि फुल सेक्युरिटी आहे

पार्किंग

यातले पाच ते सहा मजले केवळ पार्किंगमध्ये गुंतल्याचं सांगण्यात येतं

होम थिएटर

27 व्या मजल्यावर ५० लोकांसाठी होम थिएटर आहे

हेलिपॅड

छतावर हेलिपॅड आहे. शेवटच्या माळ्यावर मंदिर, गार्डन आहे.

निता अंबानी

एका रिपोर्टनुसार, निता अंबानींनी २७व्या मजल्यावर राहण्याचं कारण सांगितलं

सुर्याची किरणं, समुद्राचा व्ह्यूव्ह, प्रॉ़पर सनलाईटमुळे सर्वात वरती राहात असल्याचं त्यांनी सांगितलं

