विद्यार्थ्यांचा APAAR ID म्हणजे काय?

Ashok Jawale
APAAR ID हा १२ अंकी डिजिटल क्रमांक असून, त्यामाध्यमातून विद्यार्थ्याच्या सर्व शैक्षणिक नोंदींचे केंद्रीकरण केलेले आहे.
What is a student's APAAR ID?
esakal
APAAR म्हणजे Automated Permanent Academic Account Registry. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाची डिजिटल नोंद ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.
What is a student's APAAR ID?
esakal
विद्यार्थ्यांची गुणपत्रके, प्रमाणपत्रे आणि इतर शैक्षणिक माहिती डिजिटल पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते.
What is a student's APAAR ID?
esakal
APAAR शी जोडलेली पात्र शैक्षणिक कागदपत्रे DigiLocker मध्ये उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात पाहणे सोपे होते.
What is a student's APAAR ID?
esakal
विद्यार्थ्याची माहिती शाळेमार्फत पडताळली जाते. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर APAAR ID तयार करण्याची कार्यवाही केली जाते.
What is a student's APAAR ID?
esakal
अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी APAAR ID तयार करताना पालकांची संमती आवश्यक आहे. त्यामुळे पालकांनी शाळेकडून मिळणाऱ्या अधिकृत सूचनांची माहिती घ्यावी.
What is a student's APAAR ID?
esakal
विद्यार्थ्याचे नाव, जन्मतारीख किंवा इतर तपशील अधिकृत नोंदींशी जुळत नसल्यास शाळेशी संपर्क साधून आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी.
What is a student's APAAR ID?
esakal
APAAR ID संदर्भातील प्रक्रिया, मार्गदर्शक सूचना आणि वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांसाठी APAAR चे अधिकृत पोर्टल तपासा.
What is a student's APAAR ID?
esakal
CJP आंदोलनाशी माझा संबंध नाही! असे का म्हणाल्या नेहा बोरा?
Neha Bora AISA
esakal