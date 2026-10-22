Neha Bora AISA

 

esakal

Web Story

CJP आंदोलनाशी माझा संबंध नाही! असे का म्हणाल्या नेहा बोरा?

Ashok Jawale

Neha Bora AISA

काय केला दावा?

नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात CJP च्या आंदोलनात सहभागी नसल्याचा दावा केला आहे.

Neha Bora AISA

नेमका वाद काय?

दिल्लीतील सेंट्रल पार्कमध्ये १६ ऑक्टोबरला झालेल्या CJP आंदोलनाशी संबंध असल्याच्या पोलिसांच्या नोटिशीला नेहा यांनी आव्हान दिले आहे.

Neha Bora AISA

नेहा कुठे होत्या?

त्यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलनाच्या वेळी नेहा मंडी हाऊस येथे AISA च्या स्वतंत्र मोर्चाचे नेतृत्व करत होत्या

Neha Bora AISA

पोलिसांची नोटीस

दिल्ली पोलिसांनी नेहा यांना आंदोलनातील कथित सहभाग प्रकरणात १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडसंदर्भात नोटीस बजावली होती.

Neha Bora AISA

वकिलांचा युक्तिवाद

ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी CJP च्या आंदोलनाशी नेहा यांचा संबंध जोडण्यास न्यायालयात आक्षेप घेतला.

Neha Bora AISA

CJPचे आंदोलन

CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ‘लेहरा दो तिरंगा’ मोर्चाचे आवाहन केले होते.

Neha Bora AISA

मोर्चा आणि सुटका

१६ ऑक्टोबरला सायंकाळी मंडी हाऊस येथे AISAच्या मोर्चाला सुरुवात. पोलिसांनी नेहा यांना ताब्यात घेतले आणि १७ ऑक्टोबरच्या पहाटे त्यांची सुटका झाली

Neha Bora AISA

पुढे काय होणार?

नेहा यांचा दावा आणि दिल्ली पोलिसांची भूमिका यावर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

Teacher

येथे क्लिक करा

शिक्षकांचा नेता... पण स्वतः कधी शाळेत गेला नाही तरी चालतो ! जाणून घ्या... संविधानाचा अजब खेळ

Also Read

CJP Leaders Bail Update : सौरव दास, आशुतोष रांका यांची तुरुंगातून सुटका; मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात CJP पुन्हा आक्रमक

Water Supply Scheme Issue : रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवरून जिल्हा परिषदेत वाद; आठवडाभरात अहवाल देण्याचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांचे निर्देश

Latest Marathi News Live Update : 'हा' तर शिंदेंना गोत्यात आणण्याचा डाव; गुलाबराव पाटीलांनी केली ऑडिओ क्लिपच्या SIT चौकशीची मागणी

Diveghat Transport : दिवेघाटात शुक्रवारी दोन तास वाहतूक राहणार बंद

Manchar News : डिंभे धरण ९९.८ टक्के भरले तरी उजवा कालवा कोरडा; आंबेगाव आणि शिरूर तालुक्यांतील पिके पाण्याअभावी करपली

SCROLL FOR NEXT