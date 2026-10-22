CJP आंदोलनाशी माझा संबंध नाही! असे का म्हणाल्या नेहा बोरा?

Neha Bora AISA
नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात CJP च्या आंदोलनात सहभागी नसल्याचा दावा केला आहे.
Neha Bora AISA
दिल्लीतील सेंट्रल पार्कमध्ये १६ ऑक्टोबरला झालेल्या CJP आंदोलनाशी संबंध असल्याच्या पोलिसांच्या नोटिशीला नेहा यांनी आव्हान दिले आहे.
Neha Bora AISA
त्यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार आंदोलनाच्या वेळी नेहा मंडी हाऊस येथे AISA च्या स्वतंत्र मोर्चाचे नेतृत्व करत होत्या
Neha Bora AISA
दिल्ली पोलिसांनी नेहा यांना आंदोलनातील कथित सहभाग प्रकरणात १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडसंदर्भात नोटीस बजावली होती.
Neha Bora AISA
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी CJP च्या आंदोलनाशी नेहा यांचा संबंध जोडण्यास न्यायालयात आक्षेप घेतला.
Neha Bora AISA
CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी ‘लेहरा दो तिरंगा’ मोर्चाचे आवाहन केले होते.
Neha Bora AISA
१६ ऑक्टोबरला सायंकाळी मंडी हाऊस येथे AISAच्या मोर्चाला सुरुवात. पोलिसांनी नेहा यांना ताब्यात घेतले आणि १७ ऑक्टोबरच्या पहाटे त्यांची सुटका झाली
Neha Bora AISA
नेहा यांचा दावा आणि दिल्ली पोलिसांची भूमिका यावर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
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