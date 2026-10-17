डॉ. अब्दुल कलामांचे मूळ घर पाहिले का? 'कलाम हाऊस' नेमके कुठे आहे?

सकाळ डिजिटल टीम
रामेश्वरममधील 'मशीद स्ट्रीट'वर डॉ. कलाम यांचे मूळ घर असून २०११ मध्ये या घराचे रूपांतर एका सुंदर संग्रहालयात करण्यात आले आहे.
Kalam House
sakal
रामेश्वरमच्या समुद्रकिनारपट्टीजवळ असलेले 'कलाम मेमोरिअल' डॉ. कलाम यांच्या सामान्य बालपणापासून ते महान शास्त्रज्ञ आणि राष्ट्रपती होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास दाखवते.
Kalam House
sakal
मेमोरिअलमध्ये डॉ. कलाम यांच्या आयुष्यातील दुर्मीळ फोटो, त्यांना मिळालेले पुरस्कार, वैयक्तिक वस्तू आणि भारताच्या अवकाश व संरक्षण क्षेत्रातील योगदानाचे प्रदर्शन पाहता येते.
Kalam House
sakal
घराच्या पहिल्या मजल्यावर संग्रहालय आहे, दुसऱ्या मजल्यावर आर्ट गॅलरी बनवली आहे, तर तळमजल्यावर हस्तकला आणि शिंपल्यांच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी छोटे दुकान आहे.
Kalam House
sakal
कलाम यांच्या मोठ्या भावाद्वारे सांभाळल्या जाणाऱ्या या संग्रहालयात त्यांचे बालपण, संशोधन, पदके आणि संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कामांची माहिती मांडली आहे.
Kalam House
sakal
हे संग्रहालय पर्यटकांसाठी सकाळी ७:०० ते रात्री ८:०० वाजेपर्यंत चालू असते.
Kalam House
sakal
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या या ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी घराला भेट देण्यासाठी पर्यटकांसाठी कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही; येथे मोफत प्रवेश दिला जातो.
Kalam House
sakal
हे ठिकाण केवळ पर्यटनासाठी नसून वैज्ञानिक इतिहास, राष्ट्रप्रेमाची प्रेरणा आणि अत्यंत साध्या राहणीमानाचे मूल्य शिकण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याने आवर्जून पाहावे असे आहे.
Kalam House
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Origin of River Ganga
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